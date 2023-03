Návrat Znojma a odchod Lions mezi profíky. 30. rok amerického fotbalu v Česku

Osm týmů, deset kol základní části a čtyři postupová místa do semifinále. To jsou základní parametry 30. ročníku Snapbacks ligy. Jisté je také to, že titul připadne novému majiteli. Prague Lions nebudou obhajovat titul a se svým mužským týmem nastoupí v červnu do profesionální soutěže zvané European League of Football.

Opačným směrem se vydalo Znojmo Knights. Jihomoravský tým se po sezoně 2016 rozhodl opustit český fotbal a vydal se do Rakouska. Vrcholu dosáhli Knights vloni, kdy se zúčastnili nejvyšší rakouské AFL. Poté se vedení Knights odhodlalo k návratu do Česka a o víkendu je čeká premiéra ve Snapbacks lize.

Nový favorit ligy

Absence Lions otevírá dveře zájemcům o účast ve finálovém Tipsport Czech Bowlu. Hlavním favoritem bude loňský účastník finále Vysočina Gladiators. Jihlavský tým získal premiérový titul v roce 2021, kdy dokázal porazit Lions ve finále na domácím hřišti.

Scénář s úspěšným domácím finále budou mít možnost Gladiators zopakovat také letos. Finále 30. ročníku se totiž opět uskuteční v Jihlavě na stadionu FC Vysočina.

Gladiators se opět budou moct opřít o výkony české legendy na pozici quarterbacka Jana Dundáčka. Ten loni naskočil ze sportovního důchodu. Gladiators zkraje sezony museli řešit zranění amerického quarterbacka Ryana Pahose. Pro letošek se Gladiators dohodli s Dundáčkem na pokračování už na podzim. Útok tak má oproti předcházející sezoně možnost se sehrát.

Velkou novinkou je pozice hlavního trenéra. Tím se stal Matěj Večes, který ještě v loňské sezoně působil u Gladiators jako hráč.

„Gladiators nepřišli ligu vyhrát, ale naprosto ovládnout. S Lions máme korektní vztahy, takže jim v ELF přejeme všechno nejlepší, ale doufáme, že se jednou vrátí a my budeme mít šanci na odplatu,“ řekl kouč Matěj Večes k loňské prohře s Lions.

Před startem sezony je cesta do semifinále otevřená. Steelers v loňské sezoně prohráli s Gladiators pouze o bod a do týmu se vrací quarterback Bradley Jones.

Návrat do semifinále plánují také Přerov Mammoths. Před rokem se od týmu z Přerova neočekával velký výsledek, ale Mammoths si s bilancí 5 výher a 3 porážek došli pro postup do semifinále. Tým navíc letos posílil Američan Tyrone Clark, který v sezoně 2019 získal v dresu Brno Sígrs trofej pro nejužitečnějšího obránce ligy.

Semifinálové ambice budou mít také na Slovensku. Bratislava Monarchs loni jen těsně utekl postup a Nitra Knights nedokázali překonat velkou marodku v týmu. Slovenské týmy jsou ve skupině s Mammoths a Steelers a do semifinále postoupí nejlepší dva týmy skupiny.

Znojmo chce překvapit

Znojmo i přes odliv hráčů vyhlásilo útok na postup do semifinále. Ve skupině Západ je společně s Gladiators a také Ústí nad Labem Blades a Brno Alligators. Jeden z těchto tří týmů se tak určitě probojuje do semifinále.

Start Snapbacks ligy Kompletní první kolo Snapbacks ligy je na programu první dubnový víkend.

V jubilejní 30. sezoně opět poroste počet televizních přenosů, o které se postará řada tuzemských televizí.

„Televizní zápasy jsou klíčovým prvkem prezentace amerického fotbalu široké veřejnosti. Zároveň se ale jedná o velmi nákladnou záležitost a každý zápas se vyšplhá do statisíců. Bohužel stále patříme mezi sporty, které za produkci televizních zápasů platí, ale věříme, že benefity v podobě zviditelnění fotbalu převažují,“ vysvětlil předseda ČAAF Filip Hobza.