Steelers a vítkovické hokejisty spojuje nově přátelství z Minnesoty

„Jsem hokejový fanda. Zašli jsme na hokej v Ostravě a zrovna v tom zápase jsme viděli jeden drsný zákrok na hráče Vítkovic. Koukali jsme, kdo to je, a zjistil jsem, že pochází z Minnesoty,“ líčil Mark Priegnitz, nový kouč Steelers, který pracuje s týmem od půlky ledna, kdy přicestoval s manželkou do Ostravy. „Já jsem sice z Denveru v Coloradu, ale v Minnesotě jsme pracovně strávili dlouhá léta, děti tam byly ve stejných týmech, ve kterých hrával i Peter Krieger,“ vysvětloval Priegnitz.

Proto neváhal, spojil se s americkým hokejistou ve službách Vítkovic a od té doby jsou v častém kontaktu. „Samozřejmě jsme kluky (ve Vítkovicích působí i další Američané Peter Mueller a Willie Raskob – pozn. aut.) zvali na naše zápasy. Říkali, že se přijdou podívat, pokud jim to jejich program dovolí.“

Vítkovice se aktuálně probily do semifinále extraligy. Steelers vstupují do nové sezony s ještě ambicióznějším cílem „Chceme titul. Vše ostatní by bylo selháním,“ konstatoval Brad Jones, americký quarterback ostravského celku. Ten působil v Ostravě už loni. „Posun vnímám v tom, že celý tým chce na sobě makat a posouvat se. Tým má perspektivu, chce se zlepšovat na všech frontách,“ povídal Jones.

„Cíl máme jeden – vyhrát titul,“ potvrdil i Priegnitz, který bude spoléhat také na své analytické schopnosti. „Jsem tak trochu stroj na zpracování dat,“ usmál se a přiznal, jaký dojem na něj udělali jeho noví svěřenci. „Jsou hodně atletičtí, milují fotbal. Jsem překvapen, jaký mají přehled a jak dřou na tom, aby se posouvali.“

Zbraní Steelers může být i návrat runningbacka Dominika Dvorského z angažmá ve Znojmě. Výjimečný hráč momentálně doléčuje zranění, spoluhráčům pomáhá jako poziční kouč.