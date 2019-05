Kvalifikace na olympiádu. To je můj cíl, říká před sezonou skifař Synek

V Pekingu 2008 a v Londýně 2012 bral stříbro, v Riu de Janeiru 2016 pak bronz. Možnost přidat chybějící nejcennější kov do své medailové sbírky bude mít za rok v Tokiu.

Nejprve se však do japonského dějiště her musí kvalifikovat.

K zajištění účasti má dva pokusy. Z letošního mistrovství světa v Rakousku postoupí devět evropských veslařů. Další trojice vzejde těsně před olympiádou.

A právě světový šampionát je jeho prioritou.

„Může se zdát, že je to jednoduché, ale trochu to klame. Před olympiádou je mistrovství světa vždycky dost vyhrocené. Jde o to zvládnout ho v hlavě, nenechat se znervóznit,“ přemítá Synek.

„I když jsem už zkušený a vím, co mám čekat, tak mám pořád nervy. V podvědomí je, že jde o olympiádu,“ říká čtyřnásobný olympijský účastník.

Z mistrovství světa už Synek přivezl pět titulů. Pokud by se mu podařilo získat šestý, stal by se rekordmanem. V mužském skifu nikdo tolik prvenství nemá.

„Vůbec na to ale nemyslím. Když získám medaili, bude to super, ale nejdůležitější je kvalifikovat se na olympiádu,“ plánuje 36letý veslař.

Synek během minulého mistrovství světa v Plovdivu:

Evropský šampionát i královská regata

Ještě před světovým šampionátem, který se uskuteční v městečku Ottensheim nedaleko rakouského Lince na přelomu srpna a září, absolvuje v zahraničí tři závody.

Nejprve mistrovství Evropy, které vypukne v Lucernu už 31. května.

„Lucern je takovou Mekkou veslování. Je tam jedna z nejlepších drah. Nefouká zde boční vítr, závodí se na nádherném jezeře,“ vyjmenovává Synek. „Moc se tam těším. Velký závod jsem jel naposledy na podzim na mistrovství světa.“

„Cítím se dobře, plný sil. Formu mám, řekl bych, také dobrou,“ tuší. „Příprava proběhla standardně, nebyl jsem nemocný, nezranil jsem se.“

Opět zvolil způsob, který se mu osvědčil v předešlé sezoně. Dopoledne trénuje naplno, odpoledne místo veslování raději do svého programu zařadí kolo nebo běh.

„Už mám naveslováno tolik. Když jsem po zimě sedl zpět do lodi, po pár kilometrech jsem jel normálně, jako když končím sezonu,“ prohlásil.

Na trati boleslavského seriálu Kolo pro život:

Po evropském šampionátu ho čeká speciální klání. Místo dílu Světového poháru v polské Poznani pojede ve Velké Británii královskou regatu v Henley.

„Ještě jsem zde nikdy nestartoval. Je to obrovská společenská událost. Celá řeka je obsypaná diváky, je tam až 150 tisíc lidí,“ popisuje tradiční závod.

„Vždycky jsem se toho bál, nemám moc rád podobné akce, ale říkal jsem si, že letos je poslední termín, kdy bych závod mohl jet, protože příští rok před olympiádou nepřipadá v úvahu,“ ví Synek, který má v plánu se před mistrovstvím světa zúčastnit ještě Světového poháru v Rotterdamu.

Veslování a dál

Kromě sportu má ale také plno dalších aktivit. Už devátým rokem je předsedou veslařského spolku v Brandýse nad Labem, což obnáší i spoustu zařizování a papírování.

„Mě to ale dobíjí,“ říká. „Kdybych jenom vesloval, tak bych se zbláznil. To jsem vydržel, když mi bylo dvacet nebo pětadvacet. Jsou to pro mě navíc zkušenosti, protože pořád závodit nebudu.“

Vedle toho svůj volný čas tráví s rodinou. „Děti začínají sportovat, chodí do školy. Chci jim věnovat více času,“ prohlásil.

A jak vidí svoji kariéru do budoucna?

„Teď se ještě nechystám končit. Uvidím po Tokiu, zatím nejsem rozhodnutý. Možná budu pokračovat, nebo také ne,“ nechává si prostor na rozmyšlenou.

„Ale každopádně bych chtěl zůstat u sportu. Dodělal jsem si vysokou školu zaměřenou na fitness a trenérství. Teď dodělávám řidičák na kamion, abych mohl jezdit s loďmi s vlekem. Takže to tak trochu směřuju k trénování,“ plánuje.

A když to nevyjde?

„Tak se odstěhuju do Krkonoš a budu dělat tesaře,“ směje se.