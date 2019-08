Na Dunaj pro nominaci do Tokia. Snad neskončíme v moři, vtipkuje Synek

A pětinásobný mistr světa tuší, že ho na slepém rameni Dunaje čeká pořádná fuška. „Bude to hlavně nervově vyhrocené,“ domýšlí 36letý veslař.



S podobnými závody má ale Synek bohaté zkušenosti. Příští neděli si v Ottensheimu může vyjet už pátou účast pod pěti kruhy za sebou. Navíc na světových šampionátech ještě nikdy nechyběl v „áčkovém“ finále, na klání pod pěti kruhy vždy postoupil s medailí.

Letos je však trojnásobný olympijský medailista s ambicemi opatrný. „Při pohledu do startovní listiny jsem napočítal zhruba dvanáct lidí, kteří jsou vyrovnaní a budou bojovat o Tokio,“ říká.

Mezi tucet favoritů počítá i sebe. A to i navzdory tomu, že na MS dorazí v mezinárodní konkurenci bez jediné výhry v sezoně. Na mistrovství Evropy dovesloval šestý, v jediném Světovém poháru, ve kterém startoval, dojel v Rotterdamu čtvrtý. Podobný pocit dosud nikdy nezažil. „Po soustředění v Livignu se ale cítím dobře,“ ujišťuje.

V oblíbeném italském středisku se tentokrát připravoval s rozvahou. Ubral dávky v sedle horského kola, šetřil se v kopcích a zaměřil se hlavně na kvalitu tréninků.

„Loni jsme s Olafem Tufftem (norský skifař) závodili do kopce. Šlo o prestižní věc a pak jsme na to trošku doplatili,“ vzpomíná Synek na přípravu před loňským MS, kdy mu nevyšel útok na rekordní šesté zlato.

Na to může samozřejmě zaútočit i teď v Rakousku. Všechny myšlenky ale směřují hlavně k vytouženému postupu na olympijské hry. „To je hlavní cíl. Klíčové bude semifinále, tam to všichni napálí a uvidíme, kdo vydrží až do konce.“

Postupová matematika poté hovoří jasně: účast ve finále A znamená letenku do Japonska, ve finále B poté půjde o zbylá tři postupová místa. „A to bude masakr. Nedokážu si to představit,“ říká Synek.

Po řece až do moře

Na cestě k případnému úspěchu zcela jistě Synkovi pomůže i znalost a předchozí úspěchy ve veslařském areálu v Ottensheimu. Na specifické trati poprvé závodil už v roce 2000: tehdy se radoval z vítězství na dvojskifu. O sedm let později tu ovládl SP. „Nemám s dráhou problémy,“ říká.

Naopak jeho reprezentační kolegyně Kristýna Fleissnerová přidává i jiný pohled. „Startovaly jsme tam (s Lenkou Antošovou na dvojskifu) loni, nelíbilo se mi tam. Je tam krátká vzdálenost na vyveslování, pouze 250 metrů, takže se pořád otáčíte.“

A Synek trať, kde se seniorské MS uskuteční vůbec poprvé, okamžitě glosuje: „Hlavně musíte slyšet pípnutí v cíli, jinak dojedete po Dunaji až do moře.“

S přibalenou jistotou účasti na olympiádě v Tokiu by to snad Ondřeji Synkovi vůbec nevadilo.