Vraštil se Šimánkem vyhráli úvodní rozjížďku na veslařském MS

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek na MS v Plovdivu | foto: Ivana Roháčová

dnes 14:01

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek vyhrál svou úvodní rozjížďku na mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu a postoupil do čtvrtfinále. Úspěšně do vrcholné akce roku, která je hlavní kvalifikací na olympijské hry v Tokiu 2020, vstoupila rovněž dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic, kteří do čtvrtfinále postoupili ze třetího místa.

Další tři české posádky, které se v neděli na Dunaji představily, čekají opravy. Skifař lehkých vah Jan Cincibuch a čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Matěj Mach byli na úvod čtvrtí, dvojka bez kormidelnice Lucie Žabová, Anna Žabová dojela pátá. V odpolední části programu MS se představí skifaři Miroslava Topinková a Ondřej Synek.