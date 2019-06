106. Primátorky: Synek, u kormidla Prskavec a Pohlreichova šunka

Synek loni startoval na tradičním veslařském klání pouze v závodě Univerzitních osem, letos přidá i útok na triumf v hlavní kategorii. A je si vědom, že pokaždé musí pro úspěch předvést maximální výkon.

„Makat se musí vždycky stejně, vždycky naplno,“ zdůrazňuje. „Samozřejmě študáci veslují už spíše pro radost, takže loď jede trochu pomaleji. Ale zase je v týmu uvolněná nálada a nepopsatelná atmosféra. Hlavní závod pak pochopitelně obnáší více napětí a nervů.“

Jeho kolegou na palubě bude v pátek i Jiří Prskavec. Úspěšný vodní slalomář si na loňských Primátorkách vyzkoušel roli kormidelníka univerzitního týmu VŠTVS Palestra a letos doufá, že si na netradičním postu povede ještě lépe.

„Letos už vím, kudy jet, takže to dám bez tréninku,“ směje se Prskavec. „Loni mi totiž kluci vůbec neřekli, kam mám jet. Až po závodě jsem se dozvěděl, že jsem přejel asi čtyři dráhy, které ani nejsou vyznačeny, takže tohle by chtělo ještě doladit pro ty, kteří to za kormidlem tolik neumí,“ dodal.

Pro něj tedy start v závodě Univerzitních osem neobnáší vyjížďku po Vltavě v pohodové atmosféře. „Úplně nemůžu souhlasit s Ondrou, který říkal, že je uvolněná atmosféra. Já se teda moc uvolněně necítil, když mi řekli, že loď stojí nějakou mičudu, tak jsem se opravdu bál, že to pošlu do toho mostu. Ale už mám z loňska nějaké zkušenosti, tak doufám, že je prodám,“ věří bronzový medailista z her v Riu.

Letos bude na Primátorkách startovat takřka 1200 veslařů, v hlavním závodu se utká celkem 182 posádek. Do Univerzitních osem je přihlášeno rekordních 18 posádek, největší dálku urazí posádka z Curychu.

„Primátorky jsou pro nás každoročně nejvýznamnější tuzemskou veslařskou akcí,“ říká předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček. „Všichni je berou maximálně vážně. Například naši nejlepší dorostenci teď v pátek startují na mezinárodních závodech v Maďarsku a za normálních okolností by ještě pokračovali v regatě. Ale protože jsou Primátorky, na kterých nechce nikdo chybět, tak hned po závodech se rychle sbalí, přes noc se přesunou do Prahy a v sobotu ráno už jsou na připraveni na startu.“

Proti původním přihláškám nakonec v Praze nebude startovat silná polská posádka, která se účastnila posledních tří olympiád a má i medaili z MS. „Naneštěstí na nedávném mistrovství Evropy v Lucernu skončili poslední, polská federace jim tedy na doporučení trenérů dala jakési domácí vězení a budou se připravovat na domácí Světový pohár,“ prozradil Macháček.

Novinky na Primátorkách

106. ročník Primátorek nabídne dvě významné novinky. Poprvé v historii má prestižní veslařské klání titulárního sponzora, stala se jím životní pojišťovna AXA. „Věřím, že toto partnerství posune Primátorky zase o velký kus dál, co se týká společenské prestiže a sportovní úrovně,“ sdělil David Douša z marketingové agentury RAUL.



Veslaři pražské Dukly budou usilovat o jubilejní 40. vítězství v řadě na Primátorkách.

Primátorky také letos získají vlastní signature dish - pražskou šunku. „Tradiční jídlo a tradiční závod k sobě neodmyslitelně patří,“ uvádí šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který pokrm pro závody připravil.

Veslařské regaty se v rámci 106. ročníku poprvé spustí na Vltavu v pátek v závodě Univerzitních osem, hlavní program pak proběhne o víkendu. Finále mužských osem je na programu v neděli v poledne.