Synek nepojede naplno. I tak chce být v bikovém závodě do stovky

Doma v Brandýse nad Labem nabere rodinu a vyrazí s ní směr Mladá Boleslav, kde se jede další podnik seriálu Kolo pro život.

„Závodit by měl i syn Matyáš, chystá se na to. Loni ho to strašně bavilo,“ prozradil Ondřej Synek. „Já sám bych se letos rád umístil do stého místa. Blíží se veslařské mistrovství Evropy, takže nemůžu jet úplně nadoraz. Ale věřím, že nasadím minimálně svižné tempo a nebudu úplně na chvostu.“

To má pětinásobný mistr světa asi hodně zbytečné obavy. Před rokem totiž v Mladé Boleslavi skončil na stejné trati padesátý a porazil mnohem zkušenější bikery.

„Není to o tom, že bych si úmyslně vybíral pouze tenhle závod, ale termínově mi to v souladu s veslařskou sezonou nejlépe vychází,“ vysvětlil Ondřej Synek. „Každý rok se do Mladé Boleslavi moc těším a letos to není jinak. Organizace tohoto závodu je perfektní.“

Součástí sobotního programu bude i autogramiáda, při níž bude šestatřicetiletá hvězda fanouškům k dispozici i s půvabným doprovodem. „Dorazí se mnou také milá společnost v podobě Taťány Gregor Brzobohaté,“ uvedl Synek.

A jeho letošní veslařské plány? „Mým prvním cílem bude na konci května mistrovství Evropy. Tím největším mistrovství světa v srpnu. Šampionát je zároveň kvalifikací na olympijské hry v Tokiu, kam postoupí prvních devět skifařů.“