Zlato za jízdu divů. Chen uhájil krasobruslařský trůn. Březina je devatenáctý

Po nečekaném pádu v krátkém programu ztrácel Nathan Chen ze 3. místa na vedoucího Juzurua Hanjua 8,13 bodů.

Načež si zavelel k mohutné zteči zlatých hradeb.

Na jejím konci se skvělo na jeho kontě pět čistých čtverných skoků! Po lutzu přišly flip (v kombinaci s trojitým toeloopem), pak salchow, toeloop (v kombinaci s eulerem a trojitým flipem) a znovu toeloop (s trojitým teoloopem).

„Nathan ukázal neuvěřitelnou sebejistotu v nejvyšší technické náročnosti a kvalitě u všech prvků, skoků, piruet, spojovacích prvků,“ velebil jej v přenosu ČT Sport exmistr Evropy Tomáš Verner. „V jeho jízdě už nebylo kde přidat. Měl vše pod kontrolou a to, co si připravil, bylo jak z říše divů. Naprostá fantazie.“

Všichni závodníci a trenéři na tribuně vstali a uspořádali mu ovace ve stoje.

A rozhodčí? 222,03 bodu za volnou jízdu a 320,88 absolutně.

Zvítězil s náskokem 29,11 bodu!

Šestadvacetiletý Juzuru Hanju, olympijský vítěz z let 2014 a 2018 a mistr světa z let 2014 a 2017, nesmírně toužil vrátit se na trůn, který mu kdysi patřil. Po vítězství v krátkém programu však nezvládl nápor nervů.

Na hudbu ze skladby Nebe a Země se příliš často přiblížil zemi jinou částí těla, než chtěl. Při úvodních pokusech o čtverný rittberger a čtverný salchow se vždy dotkl rukou ledu. Učebnicová kombinace čtverného toeloopa s trojitým už přišla pozdě, ani závěrečný trojitý axel nebyl čistý. Pohoršil si dokonce až na bronzový post.

Po zklamání ze závodu žen japonští muži obsadili druhé až čtvrté místo. Senzační stříbro patří při debutu na šampionátu po zatím životní jízdě sedmnáctiletému Jumovi Kagijamovi. Čtvrtý skončil po dvou letech trápení ve svém závodě velkého návratu Šoma Umo, vicemistr světa z roku 2018, který restartoval kariéru pod koučem Stephanem Lambielem.

Michal Březina dokončil závod na 19 místě, oproti krátkému programu si pohoršil o šest příček. Pro jeho rockovou volnou jízdu se stal osudným hned první prvek čtverný salchow, při němž se po nepříjemném pádu zranil.

„Před závodem jsem žádný problém neměl, rozjížďka byla povedená i se čtverákem,“ popisoval. „Bohužel při závodě jsem při něm dopadl přímo na bok a od té doby jsem v podstatě pořádně necítil nohu. Asi jsem si narazil nerv, celou dobu mi to pak střílelo do kotníku, takže se mi blbě skákaly skoky z levé nohy. Snažil jsem se ji trochu kompenzovat a skákal jsem víc z pravé, ale bylo to těžké.“

Se sebezapřením zvládl dva čisté trojité axely, svůj od nepaměti parádní skok, předvedl i trojitý flip, ale u dalších skoků ubíral obrátky na dvojité, síla v noze chyběla.

„Hlavně že dobruslil, ten pád vypadal strašně nepříjemně, mohl si způsobit i svalové trauma, nebo mít naprasklou hlavu svalu,“ glosoval Tomáš Verner.

Když dozněla hudba, odkulhal Březina z ledu, zatínal zuby. Při čekání na známky se držel za koleno, ledoval si ho, opíral se o stůl.

Celkový bodový součet za obě části soutěže 210,73 byl daleko za jeho očekáváním.

Pozitivem jeho stockholmské mise je tak především vybojované olympijské místo do Pekingu, které je tentokrát na rozdíl od jeho sestry Elišky nezpochybnitelné, ať už vezmeme v potaz oba v současnosti probírané výklady získaných kvót.