Savčenková, Pljuščenko a já. To jde, dobrá společnost, usmívá se Březina

Před závodem jste říkal, že po 14 měsících bez závodů bude pro vás šampionát ve Stockholmu spíš jako comeback po přerušené kariéře. Připadal jste si tak?

Trošku ano. Bylo to zajímavé.

Jak byste sám sebe v krátkém programu zhodnotil?

Kromě pádu u čtverného salchowa nebyl ten program až tak špatný. Všechno ostatní v něm fungovalo normálně a povedlo se, dostal jsem i kroky na úroveň čtyři a poslední piruetu taky.

A je z toho 13. místo. S čímž jste spokojený?

Ještě není konec závodu, máme volnou jízdu, pořád se s umístěním dá hýbnout. Hlavně mi šlo o to kvalifikovat se na olympiádu (mezi 24 nejlepších) a zajet co nejlepší program.

Už jste se víceméně kvalifikoval. Po postupu do volné jízdy vám stačí ji dokončit.

Tak ji dojedu, co nejlépe to půjde, a uvidíme co z toho vzejde.

V současném krasobruslení, kdy kariéry nebývají dlouhé, zní čtvrtá olympiáda až bláznivě. Málokdo na takové úrovni tak dlouho vydrží.

Jo, čtyři olympiády mají (v posledních 20 letech) z krasobruslařů jen Aljona Savčenková a Jevgenij Pljuščenko. To jde, dobrá společnost. (usmívá se)

Na sklonku kariéry máte navíc velkou šanci, nejen že se sejdete na olympiádě se sestrou Eliškou, ale že by Česko mohlo vybojovat pro Peking olympijská místa ve všech čtyřech kategoriích.

Což by bylo moc hezké, kdyby se to všem povedlo. Na třech olympiádách, kde jsem byl, nám vždycky chyběla jedna disciplína. Naposledy jsme měli kompletní tým v roce 1994? Ne? Tak na olympiádě 1992. To už je hodně dávno, skoro tak dávno, jak jsem starý.

FigureSkatersOnline @fsonline Crazy to think this is Michal Brezina's 10th world championship! His first was in 2010! #WorldFigure oblíbit odpovědět

Co se vám dnes před závodem honilo hlavu?

Trochu se mi vracely vzpomínky na loňské lednové mistrovství Evropy v Grazu, můj zatím poslední závod. Bylo to takové všelijaké. Snažil jsem se hlavně soustředit, abych se dobře rozhýbal na prvky, na které potřebuju, a abych nebyl moc ztuhlý. To se snad povedlo. Toho čtverného salchowa byla prostě škoda, i Rafael (kouč Arutjuňan) mi říkal, že byl skočený, jen ho stačilo vyjet.

Proč se to nepovedlo?

Možná proto, že jsem teď rok nezávodil, nebyl jsem zvyklý na ten závodní adrenalin, dal jsem do něj všechnu sílu, co jsem měl - a pak ho nevyjel.

Jaké bylo závodit bez diváků?

Fandili aspoň dobrovolníci a ostatní závodníci. Ta chybějící odezva byla zvláštní. Konec mé jízdy graduje a já vím, jakou odezvu ten program může mít. Jel jsem ho před obecenstvem loni na Evropě v Grazu, vím jakou energii dokáže z diváků dostat. Bylo to trošku smutné, ale jinak se všichni snažíme dostat sami ze sebe co nejvíc energie a ukázat ji rozhodčím.

Jak přísná je zatím stockholmská anticovidová bublina?

Na halu vede tunel přímo z hotelu, takže vůbec nemusíme chodit ven. Takže chodím fandit ostatním Čechům a mohu se kouknout i na jiné závody. A že by někdo chodil ven z hotelu, do města, to jsem ještě neviděl, tu bublinu tu všichni docela dodržují. Jinak vše funguje, jak by mělo. Každý musí povinně nosit roušky, každé ráno vyplňujeme zdravotní dotazníky, bez toho by nás ani nepustili do haly. I když v ní sedím sám, kontroluji si, jestli mám roušku na sobě.

Jste rád, že na rozdíl od některých jiných šampionátů bude teď ve Stockholmu mezi vašimi dvěma závody dvoudenní rozestup?

Určitě. Ti patnáctiletí nemají problém závodit zase hned druhý den po kraťasu, u mě už je to trochu složitější. Takhle mohu regenerovat a připravit na volnou.