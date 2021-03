Březina o zranění: Připadal jsem si, jako bych jel celou jízdu na jedné noze

Pociťoval jste nějaké zdravotní problémy už před volnou jízdou?

Rozhodně ne. Bohužel jsem pak při ní dopadl ze čtverného salchowa přímo na bok a od té doby jsem pořádně necítil nohu. Asi jsem si narazil nerv, celou dobu mi to pak střílelo do kotníku, takže se mi blbě skákaly skoky z levé nohy. Snažil jsem se ji trochu kompenzovat a skákal jsem tedy víc z pravé, ale bylo to těžké.

Dva trojité axely se vám v průběhu jízdě přesto povedly.

Do druhého z nich jsem dal skoro všechnu zbývající sílu. Když jsem se pak díval na ten skok ze záznamu, bylo vidět, že jsem se při něm v podstatě vůbec neodrazil. Jsem rád, že jsem ten axel vůbec vyjel. Zato na konci jízdy jsem už u lutze a rittbergera (byly nakonec jen dvojité) neměl ani v pravé noze žádnou sílu. Připadal jsem si, jako bych celou jízdu jel na jedné noze.

Nikdy jste neměl moc rád, když jste po rozjížďce šel na led až jako poslední, šestý ze skupiny, tak jako loni na mistrovství Evropy v Grazu. Tentokrát se to stalo znovu. Může hrát roli, že když nastupujete na led až 35 minut po rozjížďce, je vaše tělo s přibývajícím věkem čím dál víc ztuhlejší?

Možné to je. V rozjížďce jsem před volnou udělal v pohodě úplně všechno, během prvních tří minut jsem byl se vším spokojen. Čtveráka jsem si v ní skočil naprosto bez problémů, jakoby nic. Že bych nebyl připravený, se říci nedá. Tréninky na šampionátu probíhaly normálně, i Raphael (kouč Arutjuňan) byl před mojí volnou dobře naladěn. Řekl mi: Zajeď co v tréninku a bude to stačit. Jen jsme nepočítali s tím, že se sebou na začátku švihnu o led a nebudu pak schopný pořádně dojet konec jízdy.

Jste si vědom, jakou chybu jste při tom osudném čtverném salchowu udělal?

Ne. Ani Raphael mi to nebyl schopný říci. Neviděl žádný problém v odrazu nebo v samotném skoku. Nevím. Vůbec nevím. Možná trochu zkrat. V odrazu chyba určitě nebyla. Ten skok šel nahoru, byl vysoký. Potom jsem ho najednou otevřel a dopadl jsem dopředu rovnou na bok.

Půjdete nyní na vyšetření? Abyste se vyvaroval dlouhodobějších potíží?Dám si na to nějakou mast a počkám, jestli se bolest v letadle cestou do Ameriky zhorší, nebo ne. Po návratu pak zajdu za doktorem a uvidíme, jestli mě pošle na rentgen nebo na magnetickou rezonanci.

Hlavní úkol vyjet místo pro olympijské hry jste navzdory nepovedené volné jízdě splnil. Devatenácté místo by i podle obou v současnosti probíraných výkladů postupového klíče mělo s určitostí stačit.

No snad jo. Trochu mi to připomíná situaci rok před olympiádou v Koreji, tehdy jsem na mistrovství přijel se zdravotními problémy s kotníkem a skončil osmnáctý. Jo, tady by mé 19. místo mělo na Peking stačit. Ale bylo by hezké, aby vyšla olympiáda i všem ostatním z týmu. Já už na ní byl třikrát.

Co říkáte tomu, že ani vedení ISU nyní nedokáže přesně odpovědět, jak si mají výpravy ohlášený postupový klíč na hry vykládat?

Sám nevím, jak to ISU s těmi kvalifikacemi nakonec vymyslí. Každý nám tu říkal, že naše sportovka má jisté olympijské místo, a dnes jsme naopak slyšeli i verzi, že jsme pod čarou.

Podobně by mohla dopadnout také vaše sestra Eliška v kategorii žen.

Ani ta nemá zatím jistotu, i když jí dnes na snídani někdo z ISU říkal, že to místo má. Každý si dotyčné pravidlo vykládá jinak. Problém spočívá v tom, že pokud si tu některé země vyjedou kvótu na víc závodníků, než kolik jich mají ve volných jízdách, měli by ti závodníci dostat šanci dokvalifikovat se na hry ze zářijové dodatečné kvalifikace z Oberstdorfu. A někteří lidé si myslí, že by místa pro tyto závodníky měla být ubrána z kvóty pro přímý postup ze Stockholmu. Je v tom takový mišung, že budeme muset počkat až do 11. dubna, kdy má ISU přijít s prohlášením.

Může hrát roli i zákulisní tlak? Protože velmocem USA a Číně by vyhovoval pozměněný výklad postupového pravidla, který by však byl naopak nepříznivý pro země jako Česko, Británie nebo Maďarsko.

Bavil jsem se se sportovním vedoucím amerického svazu, a ten mi řekl, že jim bylo z jejich olympijského výboru, že se ta kvóta pro Stockholm má krátit, i když to nedává smysl. Nikdo to pořádně nechápe, nikdo ani z ISU nám není schopný dát stoprocentní verzi, informace se rozcházejí.

Co vás čeká po návratu domů do Kalifornie?

Dát dohromady ten bolavý bok a možná tak 14 dní pauza od ledu. Potom začneme postupně plánovat. Doufám, že se příští sezona pojede normálním způsobem. Uděláme zatím plán do prvního mezinárodního závodu. Potom bych měl jet Grand Prix, pokud dostanu pozvánku, mistrovství republiky, Evropu, olympiádu, svět. Snad to tak bude.

Budete měnit některý z programů? Ten pro volnou jízdu si patrně ponecháte, když jste ho jel v závodě jen jednou.

Volnou určitě měnit nebudu, tu jsme postavili loni v létě a až do dneška ji nikdo v závodě neviděl. To by bylo docela zbytečné vyhazování peněz skládat program jen kvůli jednomu závodu. Myslím, že je dobrý, že se rozhodčím i líbil, i když jsem víceméně nic neudělal, tak druhá známka byla docela vysoká. A co bude s kraťasem, ještě uvidíme. Pobavím se o tom s Raphaelem. Jemu se docela zamlouvá. Jel jsem ho jen na čtyřech závodech, v minulé sezoně dvakrát na Grand Prix a na Evropě a teď tady. Není až tak ojetý, takže by se dal třeba trochu předělat a ještě využít.