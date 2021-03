Krasobruslařský chaos. Hrozí ostudná změna postupového klíče na olympiádu?

Funkcionáři ISU vzápětí nedokázali rázně říci: Ne, tato alternativní interpretace postupových pravidel je zcela mylná.

Pokud by tak učinili, následující řádky by byly zbytečné.

Jenže oni naopak zavdali podnět k ještě většímu chaosu a spekulacím. Když se šéf českého krasobruslení Stanislav Žídek zeptal členů sekretariátu ISU, jak to tedy s postupem na hry skutečně je, nedozvěděl se v podstatě nic.

„Položil jsem přímý dotaz funkcionáři ze sekretariátu ISU, který se podílí na vydávání dokumentů ISU. Ten se na mě s takovým pokoutným úsměvem podíval a odpověděl jen: ‚Je to opravdu složitá situace a my budeme zveřejňovat verdikt 11. dubna.‘ Vůbec se nechtěl bavit, která verze postupu na hry by měla platit. Je to poprvé, kdy se jede kvalifikace na olympiádu a nejsou vyjasněná pravidla,“ posteskl si Žídek.

Rovněž další funkcionáři ISU reagovali ve stylu: Situace s postupem na hry je velmi složitá...

Složitá? Skutečně? Neplatí snad: Co je psáno, to je dáno? Nebo se z celé záležitosti stalo sportovní politikum?

Přinejmenším na sociálních sítích už ano. Tam totiž krasobruslařští novináři i fanoušci z celého světa v diskuzích řeší, že alternativní výklad postupových kritérií by velmi vyhovoval mocnosti z největších, Spojeným státům. Následně se objevovala obvinění: „Američané si navykli říkat: Ano, toto pravidlo říká X, ale my ho budeme interpretovat jako Y.“

Krasobruslení na ZOH v Pekingu MUŽI: 30 míst.

Postup: 24 z MS ve Stockholmu, 6 z dodatečné kvalifikace v Oberstdorfu. ŽENY: 30 míst.

Postup: 24 + 6. SP. DVOJICE: 19 párů.

Postup: 16 + 3. TANCE: 23 párů.

Postup: 19 + 4.

Celá záležitost se úzce dotýká také českého krasobruslení.

Podle zdánlivě neprůstřelného výkladu postupového klíče, který vychází z již dříve vydaného dokumentu ISU, by Češi měli ze Stockholmu vybojovaná už tři olympijská místa: pro sportovní dvojici Jelizaveta Žuková - Martin Bidař (na MS 15.), pro Elišku Březinovou (22.) v kategorii žen a pro Michala Březinu (19.) v kategorii mužů.

Jenže podle alternativního výkladu, který šířila především americká média a odborné weby, ale i samotný tým USA, by česká sportovní dvojice i Eliška Březinová zůstali těsně pod čarou. Dvě olympijská místa by tratila také Ukrajina, po jednom Maďarsko, Velká Británie, Finsko, Mexiko, Švédsko, Izrael a Japonsko.

Naopak v případě Spojených států by tento alternativní výklad usnadnil postup na hry národním trojkám v kategorii žen, mužů i dvojic. Vyhovoval by například i Číně (pro její třetí dvojici), Rusku (pro třetího muže) a Kanadě (pro druhého muže).

Takové společenství zemí je mocná páka.

„My i naprostá většina států cítíme, že na současný výklad postupových kritérií skutečně může zaúřadovat i tlak zemí, kde jsou velcí sponzoři a točí se velké peníze,“ říká Žídek. „Ale rozhodně by se tak dít nemělo. Nikdy se nic takového nestalo, vždy byla daná jasná čísla a pravidla. Všechny nás tato situace zaskočila.“

ČEKÁ NA VERDIKT. Česká krasobruslařka Eliška Březinová.

V čem je problém? Nechceme vás zatěžovat dlouhým přednesem celých postupových kritérií, ta jsou případně k nalezení zde: https://www.isu.org/docman-documents-links-2/2022-beijing/qualification-systems-3/22994-figure-skating-v1-0/file.

Na následujících řádcích přinášíme alespoň stručný výtah.

Krasobruslařská kvalifikace pro olympijské hry je dvoustupňová. Z mistrovství světa ve Stockholmu se má kvalifikovat 24 mužů i žen, 16 sportovních dvojic a 19 tanečních párů. Z dodatečné olympijské kvalifikace v září v Oberstdorfu pak posledních 6 mužů, 6 žen, 3 sportovní dvojice a 4 taneční páry.

Situaci komplikuje, že v krasobruslení platí specifické pravidlo o navyšování a snižování kvót. Například když dva startující krasobruslaři nebo dva páry z jedné země mají ve své kategorii součet umístění 13 a nižší, vybojují pro svoji zemi navýšení kvóty na tři místa pro příští šampionát. Nebo když jeden startující krasobruslař skončí do 10. místa, získá tím právo startu dvou v další sezoně.

Vybojovaná místa na ZOH 2022 z MS ve Stockholmu Podle „původního“ výkladu postupového klíče ISU, kteý považujeme za jediný správný: 11 Rusko (2 muži + 3 ženy + 3 dvojice + 3 tan. páry)

9 USA (2 + 2 + 2 + 3)

8 Japonsko (3 + 3 + 1 + 1)

7 Kanada (1 + 1 + 2 + 3)

5 Itálie (2 + 0 + 2 + 1)

5 Čína (1 + 1 + 2 + 1)

3 ČESKO (1 + 1 + 1 + 0)

3 Německo (0 + 1 + 1 + 1)

3 Korea (1 + 2 + 0 + 0)

2 Francie, Británie, Rakousko, Estonsko, Gruzie, Švédsko, Ukrajina.

1 dalších 14 zemí.

V opačném gardu platí i snižování kvóty. Příklad: pokud mají dva krasobruslaři z jedné země součet umístění 28 a vyšší, může tato země v příštím roce vyslat pouze jednoho.

Pro olympijské hry nicméně bruslařská unie ISU vydala upravená postupová kritéria, podle nichž není možné, aby dva krasobruslaři z jedné země získali olympijské místo i pro třetího, který přitom na mistrovství světa vůbec nestartoval. Nebo aby jediný zástupce země v dané kategorii vyjel svým umístěním do 10. místa pro zemi dvě místa na hrách.

Proto je v pokynech ISU k postupovým kritériím uvedeno, že každá země může získat ve Stockholmu maximálně tolik míst pro hry, kolik tu má závodníků ve finálových volných jízdách. Jestliže na základě kvót vybojuje pro příští sezonu právo startu většího počtu závodníků na šampionátu, může takového „dodatečného“ závodníka vyslat v září i do olympijské kvalifikace v Oberstdorfu. Tam jinak budou moci startovat pouze krasobruslaři z těch zemí, která v dané kategorii olympijské místo ve Stockholmu dosud nevybojovali (tedy např. i český pár v kategorii tanců).

A tady přichází kámen úrazu. Druhý, řekněme americký výklad totiž tvrdí, že místa pro tyto „dodatečné“ závodníky ze zemí s vyššími kvótami mají být odebrána z celkové stockholmské kvóty a přidána do kvóty pro kvalifikaci v Oberstdorfu. Na ní budou o olympijské místo usilovat i třetí muž, třetí žena a třetí sportovní dvojice z USA nebo třetí ruský muž či druhý Kanaďan.

Konkrétně: ze Stockholmu by postoupilo do Pekingu pouze 19 mužů (místo 24), 21 žen (místo 24), 14 sportovních dvojic (místo 16) a 17 tanečních párů (místo 19). Naopak z Oberstdorfu by postupovalo na hry 11 mužů (místo 6), 9 žen (místo 6), 5 dvojic (místo 3) a 6 tanečních párů (místo 4).

Do oberstdorfské kvalifikace by tak museli i Březinová a Žuková - Bidař. Namísto cílené přípravy na olympiádu by ji museli směřovat do září 2021.

URČITĚ POJEDOU DODATEČNOU KVALIFIKACI. Juniorskému tanečnímu páru Natálii a Filipovi Taschlerovým postup na hry na MS ve Stockholmu o tři místa unikl i podle oficiálního výkladu postupových kritérií.

„Radši si počkám, až uvidím černé na bílém, že opravdu postupuju,“ říká proto Eliška Březinová.

Češi mají olympijská místa na jméno Vybojovaná olympijská místa ze Stockholmu i z Oberstdorfu jsou na zemi, nezajišťují tedy právo startu konkrétním krasobruslařům. V Rusku, USA i jiných zemích se tudíž o obsazení těchto míst rozpoutá ještě tuhý interní souboj. Naopak Česko má jasno. „Náš svaz rozhodl, že kdo olympijský postup vyjede, bude ho mít na jméno,“ říká Eliška Březinová.

Situace dospěla tak daleko, že i Michal Březina na Twitteru reagoval na příspěvky Jackieho Wonga, krasobruslařského analytika amerického odborného serveru Rocker Skating, který opakovaně považoval alternativní výklad za správný.

Březina ve svém tweetu Wongovi jeho verzi vyvracel.

Krasobruslařská unie USA ji podle formulací v tiskových zprávách naopak spíše vyznává.

Pokud nyní ISU nechá všechny krasobruslaře čekat na verdikt skutečně až do 11. dubna, bude to ze strany ISU ostudné.

A pokud by Mezinárodní bruslařská unie změnila svá předem určená kritéria a ustoupila alternativnímu výkladu, bude to skandální.

Je otázkou, zda by některé postižené země v takovém případě našly odvahu vstoupit do soudního sporu s ISU a reagovat na takový verdikt právní cestou. Ale bylo by to bezesporu správné.