Génius ve své vlastní lize. Z Yale k olympijskému zlatu, tam a zase zpět

Pět čistých čtverných skoků. Tři z nich v rámci kombinací. Dva ve druhé polovině jízdy, kdy sil kvapem ubývá. Skvělé nasazení, soulad s hudbou, propracovaný projev na ledu, dokonalost sama.



Nathan Chen zlikvidoval svoji nečekanou ztrátu osmi bodů po pádu v krátkém programu a vyhrál celý šampionát rozdílem třídy o 29,11 bodu.

Ziskem 222,03 bodu za volnou jízdu se na tři body přiblížil vlastnímu světovému rekordu.

„Když Nathan předvádí, co umí, je virtuálně neporazitelný. Závodí pak ve vlastní lize,“ vyřkl Scott Hamilton, v roce 1983 zatím poslední Američan, jenž dokázal získat tři tituly mistra světa v řadě.

Nyní ho 21letý Chen napodobil.

Potomek čínských imigrantů nenašel přemožitele v žádném závodě od března 2018. Už to je impozantní. Zároveň jej však v roce 2018 také přijali na prestižní univerzitu Yale v Connecticutu, která se řadí mezi nejvýběrovější vysoké školy na světě. Chen se rozhodl studovat medicínu.

Cosi neslučitelného?

Nikoliv, skutečně nastoupil k dennímu studiu. Poctivě docházel na všechny přednášky a semináře. Univerzita mu vyšla vstříc a v kampusu dostal každý den pro sebe k dispozici nejen posilovnu, ale i hodinu na kluzišti, které je domovem univerzitních hokejových týmů.

„Zkouším na ledu čtveráky a hokejistky tam zatím běhají do schodů v rámci kondiční přípravy,“ vyprávěl.

Po večerech navíc dojížděl na dodatečné tréninky do jiné, 30 minut vzdálené haly. Zdokonaloval umění precizního timingu, přistupoval ke krasobruslení, jako by to byl nezávislý studentský projekt.

„Neumím si představit, že bych tak dlouho trénoval sám sebe,“ podotkl Paul Wylie, stříbrný muž z olympiády 1992, který později vystudoval Harvard.

Po kampusu se Chen pohyboval na motorizovaném skateboardu. „Byl jsem schopný stát v 9.15 a v 9.30 už být na přednášce,“ líčil.

Přes skype a za pomoci videa konzultoval tréninky s koučem Raphaelem Arutjuňanem, který jej vypiplal od dětství, ale zůstal daleko odtud na své základně v kalifornském Lakewoodu.

Arutjuňan, který pouze příležitostně za Chenem zaletěl, si liboval, že tato improvizace fungovala: „Své krasobruslaře jsem vždy připravoval tak, aby zvládali jakékoli komplikace, které se v jejich kariéře mohly vyskytnout. Obrazně řečeno se snažím být jako dobrý rodič vychovávající své dítě s tím, že jednoho dne bude muset řešit všechny problémy samo.“

Chen si dříve odkládal prémie, vybojované na závodech, aby si s jejich pomocí uhradil drahé studium. Univerzita mu však nabídla stipendium.

Akademické tituly jsou v Chenově rodině samozřejmé, nechce se proto vymykat. Jeho matka je tlumočnicí odborných lékařských textů, otec vědcem, čtyři sourozenci pracují v technologickém, leteckém a finančním průmyslu.

Jeho už časopis Time zařadil do seznamu Lídrů nové generace.



„Tolik lidí říkalo, že Yale s vrcholným krasobruslením neskloubím. Vím, že jakmile budu v jedné nebo druhé činnosti slabý, udělám si špatnou vizitku,“ řekl. Ale na univerzitě prospíval výborně, na zkouškách dostával jen známky A a B.

„I když získáte zlatou medaili, prožijete si svoji chvíli slávy, ale co pak?“ přemítá. „V životě je tolik chvil, které jsou důležitější než zlatá medaile.“



Loni v létě studium na dva roky přerušil. Ne že by nestíhal. Takový plán si vytyčil už při nástupu na Yale. Do roku 2020 studium, pak dva roky plné koncentrace na boj o olympijské zlato a po hrách v Pekingu v roce 2022 návrat na Yale.

„Už je zase s námi každý den na tréninku,“ hlásil jeho tréninkový sparingpartner Michal Březina. Kvůli kalifornským covidovým restrikcím museli oba trénovat v rouškách.



Konání světového šampionátu ve Stockholmu bylo dlouho ohroženo. I proto Chen ve švédské metropoli tvrdil: „Po tak nenormálním roce je vzrušující už jen skutečnost, že můžeme být tady. Před volnou jízdou jsem si řekl: Užívej si to, nevíš, kolik mistrovství ještě pojedeš. Tak jsem se uklidňoval.“

Po krátkém programu, v němž upadl po čtverném lutzu, potřeboval pevné nervy. Ocitl se v roli, jakou dávno nepoznal, nenastupoval do volné jízdy z první pozice. Ale ukázal v ní psychickou sílu, když ten samý čtverný skok předvedl na začátku jízdy s naprostou precizností.

A potom? Jeho reprezentační kolega Jason Brown po Chenově jízdě říkal: „Nenacházím slova, abych popsal, co Nathan právě na ledu předvedl. Sledoval jsem to v naprostém úžasu.“

Trenér Arutjuňan prohlásil: „Byla to Nathanova nejlepší volná jízda v kariéře.“

Chen nicméně na takovou pochvalu reagoval zdrženlivě: „Radši zůstávám nohama pevně na zemi. Mám před sebou ještě spoustu práce. Jakmile bych se uspokojil, už nikdy bych nebyl tak dobrý.“

Největší závod kariéry ho totiž stále čeká: v Pekingu v únoru 2022.

Už na hrách v Pchjongčchangu 2018 patřil v 18 letech do okruhu favoritů. „Ale americká média nás předtím dostala pod obrovský tlak. Nenechali Nathana dýchat,“ stěžoval si kouč. V krátkém programu v Koreji selhal, skončil v něm sedmnáctý a ani skvělá volná jízda se čtyřmi čtvernými skoky jej už nevytáhla výš než na konečné 5. místo.

To byla jeho poslední porážka. Od té doby vládne.

V Pekingu má vyvrcholit jeho strhující rivalita s o pět let starším Japoncem Juzuruem Hanjúem, olympijským šampionem z let 2014 a 2018. Kdyby Hanjú v Pekingu vyhrál, stal by se prvním krasobruslařem po 94 letech, který by dosáhl na tři olympijské tituly v řadě.

Ve Stockholmu sice Hanjú dokázal vyhrát krátký program, jenže ve volné jízdě byl nejistý a sestoupil na bronzový post až za mladého krajana Jumu Kagijamu.

„Jako bych ztratil vlastní vnitřní rovnováhu,“ popisoval Hanjú. „Příliš jsem myslel na to, že nesmím ani jednou upadnout, abych měl proti Nathanovi šanci. A čtyři dopady po skocích pak nebyly čisté.“

Na olympiádu chystá Hanjú v tréninku mocnou zbraň. Čtverný axel! Skok, který zatím nikdo nikde nepředvedl. Jediný skok, který zatím čeká na svoji závodní premiéru ve čtverném vydání.

Chen o svém sokovi hovoří jen v superlativech: „Juzuru je hvězdou, ke které dodnes vzhlížím. Byl na vrcholu tak dlouho.“

Přesto je pevně odhodlán nenechat se v Pekingu, pod vlajkami s pěti kruhy, Hanjúovou září zastínit.