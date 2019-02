Češi udolali v prodloužení Slováky a na MS v bandy končí sedmí

Podobně jako ve čtvrtek s Ukrajinou musel český tým zápas otáčet, byť měl stálou převahu. Slováci dlouho vedli 2:1, českému týmu se nevedlo v koncovce. Až v 54. minutě Jiří Doskočil vyrovnal a stejný hráč po necelé minutě prodloužení rozhodl.

„Nakonec nás paradoxně spasilo to, co nám celý turnaj nešlo. Tresťnák a roh...,“ ulevil si po utkání předseda České asociace bandy Miroslav Samec. „Je to určitě zasloužené vítězství,“ dodal.



Ve finále turnaje si poradilo Estonsko snadno s Velkou Británií 9:3 a vybojovalo si právo účasti v elitní skupině MS v roce 2020. Bronzové medaile si odvezli Maďaři po výhře 6:0 nad Japonskem.

Letošní turnaj divize A začíná už v sobotu ve Švédsku (Vänersborg, Trollhättan, Boräs). Ve skupině I budou hrát týmy Švédska, Ruska, Finska a Kazachstánu. Ve skupině II Norsko, USA, Nizozemsko a Německo. První dva týmy ze skupiny I postoupí přímo do semifinále, o zbývající dvě místa se utkají 3. a 4. tým z skupiny I a 1. a 2. tým ze skupiny II (4. II - 1. I a . 3. I - 2.II)-