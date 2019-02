Češi prohráli na mistrovství světa v bandy s favorizovanou Kanadou

Oba týmy hrají podobným stylem, nicméně Kanaďané celý zápas působili zkušenějším dojmem. Proti očekávání si ale příliš vyložených šancí nevytvořili. Český tým dobře bránil, ale těžko se - s výjimkou závěrečné fáze duelu - prosazoval v útočné fázi. ¨

„Kluci se nemají za co stydět. Prohrát s Kanadou dvěma brankami z penalt není rozhodně žádná tragédie.“ hodnotil duel předseda České asociace bandy Miroslav Samec.

„Předloni remíza a výhra na penalty, letos těsná prohra. To už není náhoda a určitě je na čem stavět. Ono se to od televizí a monitorů počítačů může zdát lehké, ale bandy je nejrychlejší kolektivní sport na světě a v reálu je to „opravdový fičák.“

Ve středu čekají na český tým hned dva zápasy. Od 8.30 s Estonskem a od 14.30 s Maďarskem.

MS v bandy divize B Vänersborg, Trollhättan (Švédsko) SKUPINA A

ČESKO - KANADA 0:2 (0:1)

Branky: 24. a 36. Ellement.



Estonsko - Švýcarsko 9:0

Maďarsko - Kanada 4:1

Švýcarsko - Ukrajina 0:2 SKUPINA B

Slovensko - Lotyšsko 0:3

Čína - Velká Británie 0:11

Japonsko - Slovensko 2:0

Velká Británie - Somálsko 14:0

Tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Estonsko 2 2 0 0 19:6 4 2. Maďarsko 3 2 0 1 16:13 4 3. Kanada 3 1 1 1 6:7 3 4. Ukrajina 3 1 1 1 7:9 3 5. ČESKO 2 1 0 1 4:3 2 6. Švýcarsko 3 0 0 3 1:15 0