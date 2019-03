Startuje liga v rink bandy, titul obhajují hráči Bohemians

V Letňanech se odehrají i další dva turnaje (11. května a 1. června) z nichž vzejde nový šampion, který bude reprezentovat v Česko-slovenském Superpoháru.

Novinkou je čas zápasů. Zatímco v minulých ročnících se hrálo ve večerních hodinách, letos proběhnou turnaje vždy mezi 9. a 12. hodinou.

„Chceme bandy více přiblížit běžným lidem, proto jsme se rozhodli jít cestou kvality zápasů oproti jejich kvantitě, navíc se bude hrát v přece jen v přijatelnějších časech,“ uvedl předseda České asociace bandy a vedoucí extraligy Miroslav Samec.

Základní pravidla RINK BANDY

Hrací doba: 2 x 20 minut

Přestávka: 20 minut.

Ledová plocha: klasická hokejová.

Branka: klasická hokejová.

Tým: 2 x 6 hráčů (5 hráčů, 1 brankář).

Vybavení: speciální gumový míč.

Speciální hokejka.

„Podobně jako jsme přenášeli zápasy z letošního mistrovství světa v klasickém bandy, budeme na našich youtube stránkách streamovat všechna utkání extraligy“, přidává další novinku.

Zájem o bandy v Česku roste, a tak se v budoucnu struktura soutěží rozšíří. „Na pořadu dne je operativní zavedení nižší ligy pro nově vznikající týmy. Mnoho hokejistů objevilo kouzlo této hry, láká je možnost probojovat se do reprezentace, která startuje na MS ve velkém bandy,“ říká Miroslav Samec.

„Těžko někoho zlákáte do svých řad jen slovy, bandy je potřeba si vyzkoušet na vlastní kůži. A zkušenosti máme takové, že kdo měl to štěstí a skutečné velké bandy si zahrál, jen těžko by loučil s vidinou pokračování.“

Na základě výsledků a výkonů hráčů v extralize v rink bandy vykrystalizuje výběr 25 hráčů širšího reprezentačního kádru, který se následně sportovně popere o 16 letenek na březnové mistrovství světa 2020 v ruském Irkutsku.

„V našich podmínkách je potřeba především vycházet z nutnosti mít na MS sehraný tým a dlouhodobě koncepčně pracovat s vybranými hráči. Talentů je zde plno, jen je správně nasměrovat,“ uzavírá šéf českého bandy.