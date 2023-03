Sáblíková nepřetržitě sbírá medaile už 17 let. Předčí Wüstovou?

„Asi bych kecala, kdyby řekla, že mě pětka nepřekvapila. Překvapila hrozně moc, takhle rychle jsem tady ještě nikdy nejela,“ upozornila, že si časem 6:47,78 stanovila osobní rekord v tradiční rychlobruslařské baště.

Třetí místo obsadila v Nizozemsku už ve čtvrtečním klání na 3 000 metrů, načež si libovala: „Můžu si za další sezonou udělat zelenou fajfku, že mám splněno.“

A v neděli si tuto pomyslnou skobu ještě podtrhla.

„Je to taková doba bronzová,“ smála se v narážce na fakt, že placku stejné hodnoty vydřela i na loňských hrách v Pekingu.

„Ale jsem hrozně ráda, jak mistrovství dopadlo, odjíždím domů se dvěma bronzy, víc jsem si asi přát nemohla,“ jásala ve vyjádření pro česká média.

Svou konzistentností špičkových výkonů vyrovnala zápis Nizozemky Ireen Wüstové, která vozila medaile v kuse mezi roky 2006 až 2022, než loni v březnu ve 35 letech ukončila kariéru.

Odešla jako šestinásobná olympijská šampionka a 22násobná mistryně světa z jednotlivých tratí i víceboje. Na MS nastřádala neuvěřitelných 45 medailí, často a úspěšně se prosazovala i na patnáctistovce a ve stíhacím závodě.

Sáblíková za ní zaostává i kvůli tomu, že bodovala „jen“ na pětce, trojce a ve víceboji. Na hrách posbírala tři prvenství, světový šampionát opanovala 21krát a dohromady z něj má 32 cenných kovů. Avšak pokud prodlouží svou medailovou sérii i v příštím roce, nizozemskou soupeřku předčí v dlouhověkosti.

Jelikož chce v kariéře pokračovat až do olympijských her v Itálii v roce 2026, kdy jí bude 38 let, je velmi pravděpodobné, že to dokáže. Stále bude mít hnací motor udržovat se na nejvyšší úrovni.

V porovnání s Wüstovou navíc dobyla o jeden titul mistryně světa na jednotlivých tratích víc, ve sbírce jich má 16.

A když si v neděli rozmnožila bilanci z oblíbené pětky na MS na deset zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili, stvrdila už dlouho známou skutečnost, že patří mezi rychlobruslařské legendy.

Jen pro srovnání, další závodnice tohoto kalibru, Němka Claudia Pechsteinová, si nejdelší medailovou sérii držela mezi roky 1996 až 2008. A na ovále se pořád prohání, na nedělní pětce i v 51 letech bojovala s výrazně mladšími sokyněmi.

I Sáblíková se v posledních letech musí pořádně ohánět, aby dokázala odolat náporu nové vlny.

Nizozemka Irene Schoutenová, která suverénně ovládla letošní pětku a na trojce skončila druhá, je o pět let mladší.

„Teď jezdí jako ďábel, může závodit s úplně někým jiným,“ chválí ji česká matadorka.

A Norce Ragne Wiklundové, rovněž medailistce z obou dlouhých klání, je teprve 22. Právě ony dvě obstaraly závěrečnou jízdu nedělní pětky.

Sáblíková v té době trůnila na průběžném prvním místě, ale jak sledovala rychle se kmitající nohy dvou největších favoritek, musela se smířit s tím, že ji obě předstihnou. „Předvedly krásný závod, který byl napínavý až do konce.“

Sáblíková, kterou Schoutenová porazila o 6,5 vteřiny, nesmutnila. Stejně jako po trojce se usmívala. I díky ovacím od fanoušků, které v Heerenveenu sklidila. Až se na MS představí příště bude mít výčet medailí o dva kousky bohatší.

A zabojuje, aby ho ještě rozšířila.