Rychlobruslařka Kuršová se na MS do finále závodu s hromadným startem nedostala

Kuršová se představila ve druhé semifinálové jízdě, krátce po startu se dostala i do vedení, ale při zrychlení na zkušenější soupeřky nestačila. Ještě dvě kola před cílem se sice dokázala držet v hlavním startovním poli, ve finiši ale dojela dvanáctá bez šance na postup.

„Bylo to hrozně rychlé. Čekala jsem, nebo spíše chtěla jsem, se umístit o pozici lépe, ale bylo rychlé a já navíc nejsem tak dobrá ve sprintech. Nemám sílu zareagovat, když oni vysprintují. Tam jsem vždy hodně ztratila,“ řekla Kuršová.

Tréninková parťačka Martiny Sáblíkové se dvě kola před koncem po zpomalení celého „balíku“ posunula na přední pozice, k útoku se ale neodhodlala.

„Blesklo mi to hlavou, ale vím, že bych to nezvládla. Holky by vyjely za mnou. Hlídaly si to, tady je to něco jiného než na Světových pohárech,“ přiznala Kuršová, která na MS na jednotlivých tratích startovala poprvé v kariéře.