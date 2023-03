Bronzová vzpruha na cestě k olympiádě. Jak Sáblíková vydřela zelenou fajfku

Ve čtvrtek, téměř na den přesně po 16 letech, na této trati slavila znovu. V Heerenveenu skončila třetí a vybojovala svou 12. medaili z MS z této disciplíny. A 31. celkově.

„Když mi na startu vyjmenovávali všechny úspěchy, tak to byl moc hezký pocit, ale zároveň jsem cítila i zodpovědnost, protože člověk si uvědomuje, že má za sebou spoustu věcí, a nechce lidi zklamat,“ líčila Sáblíková ve vyjádření pro média.

A příznivce nerozesmutnila.

V 35 letech ukázala úctyhodnou dlouhověkost. Až si soupeřky musí zoufat, kdy jim česká harcovnice konečně uvolní místo.

Nejspíš až po zimních olympijských hrách v Itálii v roce 2026.

Právě na ně Sáblíková cílí. Teprve na nich chce uzavřít svou pouť ze země bez specializované rychlobruslařské haly mezi největší postavy historie tohoto sportu.

Nad koncem kariéry přemýšlela už po loňských hrách v Pekingu, kde vyválčila bronz. Ale zjistila, že ještě není připravena led opustit.

Ve čtvrtek se utvrdila, že učinila správnou volbu. Že pořád patří k nejlepším. „Můžu si za další sezonou udělat zelenou fajfku, že mám splněno.“

A smí dál doufat, že mezi elitou skutečně může vydržet až do zimního svátku za tři roky. K tomu však bude potřebovat spolupráci svého už notně znaveného těla. I v této sezoně se potýkala se spoustou problémů.

Nejprve v létě při běhání upadla na kámen a bolestivě si rozřízla koleno. Z přípravy musela vynechat měsíc a půl. Na začátku prosince, když už se dostávala do závodního rytmu, zase při tréninku zaškobrtla a bruslí si rozřízla pravou nohu nad kotníkem.

Týden poté závodila na pěti kilometrech, ale pak dva měsíce absentovala, aby se doléčila a připravila na nejdůležitější část sezony.

Což se jí vydařilo výtečně.

Do ostrých klání se vrátila ve velkém stylu: při zastávce SP v Polsku v polovině února skončila dvakrát druhá na tříkilometrové distanci.

A na stejné trati se ve čtvrtek blýskla tolik cenným bronzem z MS.

I kvůli četným patáliím z předchozích měsíců na medaili nepomýšlela. Patřila do širšího okruhu kandidátek, avšak jelikož těsně před šampionátem prodělala virózu, obávala se, jak její tělo zareaguje na zátěž.

Největší favoritka Ragne Wiklundová z Norska navíc ukázala skvělý čas 3:56,86, blýskla se i jenom o půl vteřiny pomalejší domácí hvězda Irene Schoutenová.

„Celý závod byl šíleně rychlý,“ divila se Sáblíková. Tušila, že na tyto dvě soupeřky ve výborné formě nejspíš stačit nebude. Avšak zavětřila naději na bronz.

Po těsném souboji s konkurentkou z rozjížďky Joy Beuneovou, kterou předčila o osm desetin, přestože po většinu času za ní zaostávala, si odfrkla: „Jízda byla neuvěřitelně rychlá, nohy mě začaly bolet už ve druhém kole, doufala jsem, že vydržím do cíle.“

Vyčerpání však přemohla a usadila se na průběžné třetí příčce.

Úspěchy Martiny Sáblíkové 7 medailí z OH (3 zlaté) 31 medailí z MS (16 zlatých z jednotlivých tratí, 5 zlatých z víceboje) 12 z ME ve víceboji (pět zlatých) 13násobná vítězka celkového SP

V oslavném gestu zatnula pěst, cítila, že bouřlivému publiku přímo v jedné z nejslavnějších rychlobruslařských arén v Heerenveenu předvedla pořádný kus svého umění.

A pak už jí zbylo jen čekat.

Na startu totiž přešlapovaly ještě dvě závodnice. A Sáblíková jejich počínání bedlivě sledovala. „Byly to hrozné nervy. Až do posledního páru to bylo otevřeně, čekala jsem až do konce, jak to dopadne,“ přiznala.

Nakonec souboj vedený na dálku s přehledem vyhrála: „Jsem hrozně moc ráda, že to tak dopadlo.“

Načež jako odměnu obdržela bronzovou medaili.

Sice si jí nevylepšila sbírku z disciplíny, v níž má ještě šest zlatých a pět stříbrných, avšak získala něco mnohem hodnotnějšího. Ujištění, že všechna dřina v tréninku i při překonávání zranění má pořád smysl.

„Jsem ráda, že po všem, čím jsem si prošla, neodjedu s prázdnou.“

A v neděli navíc na MS nastoupí do svého nejoblíbenějšího závodu na pět kilometrů.