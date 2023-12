Kopecký se ujímá vlády nad futsalovou reprezentací: K obměně kádru musí dojít

Neumann se loučil středečním vítězstvím nad Slovinskem 3:2 v neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2024, v konečné tabulce skupiny obsadili Češi čtvrté, nepostupové místo.

Utkání v Plzni bylo zároveň loučením kapitána a opory Interobalu Lukáše Rešetára, který si po skončení zápasu užil s Neumannem ovace téměř zaplněné haly na Slovanech.

„Mám trošku smíšené pocity, protože cítím zodpovědnost za práci v Plzni. Do léta mám ještě smlouvu s Interobalem a rád bych tohle působení dotáhl do úspěšného konce,“ svěřil se nový reprezentační trenér Marek Kopecký.

Zatím tedy současně budete působit na reprezentační i klubové úrovni?

Je to tak, půl roku budu zastávat obě pozice. Národní tým přebírám od 1. ledna, ale na základě výjimky od výkonného výboru svazu budu do konce sezony i trenérem Plzně.

Co pro vás znamená vést český národní tým?

Je to určitě nejvyšší ocenění, jaké trenér nejen ve futsalu, ale v jakémkoliv sportu může dosáhnout. Vnímám to jako obrovskou čest a ocenění mé dosavadní činnosti.

Jak velkou výhodou může být, že podstatnou část národního týmu tvoří hráči Plzně?

Já znám v podstatě všechny kluky, protože většina jich prošla za mého působení i jednadvacítkou. Ale určitě je plus, že s plzeňskými hráči jsem prakticky v každodenním kontaktu.

Plánujete postupné začleňování mladších hráčů do A-týmu?

Vzhledem k tomu, že další kvalifikaci hrajeme až na jaře 2025, tak postupná obměna kádru musí přijít. Nebude to hned, ale dnes máme hodně hráčů ročníku devadesát a je třeba mladší kluky zabudovávat do týmu.

Koho byste si představoval jako vašeho nástupce v Plzni?

Osobně si myslím, že velké předpoklady k tomu má Peter Kozár. Zatím je především platným hráčem, ale věkem se už přibližuje trenérské roli a má pro ni nejlepší předpoklady. Když nejsem na tréninku, tak právě on tu pozici přebírá a zastoupí mne. Je to kluk, který futsalu velmi dobře rozumí a má dostatek zkušeností. Navíc už působí jako asistent u slovenské mládežnické reprezentace. Ale je to jen můj osobní pocit, jinak tohle je otázka spíše pro vedení Interobalu.