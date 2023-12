Kopecký se stal novým trenérem futsalové reprezentace po Neumannovi

Novým trenérem české futsalové reprezentace se stal Marek Kopecký. Dosavadní kouč Plzně a národního týmu do 21 let na lavičce nahradil Tomáše Neumanna, který skončil po 18 letech. Kopeckého do funkce zvolil výkonný výbor Svazu futsalu ČR na dnešním zasedání. Šestačtyřicetiletý trenér do konce této sezony zůstane u západočeského celku.