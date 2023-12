Futsalisté hrají se Slovinskem. Loučí se trenér Neumann i kapitán Rešetár

O to víc, že právě toto utkání je derniérou pro dvě osobnosti českého futsalu. S reprezentační kariérou se loučí kapitán Lukáš Rešetár a na trenérské lavičce končí Tomáš Neumann. Oba patřili dlouhá léta neodmyslitelně k národnímu futsalovému týmu.

„Vnímám to jako konec jedné éry, zažil jsem v reprezentaci krásných dvanáct let. Lukáš je příkladem profesionála a na hřišti bude určitě chybět. Jeho velký přínos je při hře bez gólmana, uprostřed hřiště odvádí neskutečnou práci. Trenéru Neumannovi vděčím za to, že mně dal šanci jako mladému nakouknout do reprezentace. Hodně jsme toho společně zažili. Bohužel čas nejde zastavit a museli jsme počítat s tím, že ten moment jednou přijde. Byl jsem součástí jejich kariér a toho si vážím,“ vyjádřil se hráč Interobalu Plzeň i národního týmu Michal Holý.

„Tomáš Neumann je celosvětově uznávaný trenér. Je to legenda a jsem rád, že jsem pod ním mohl nastupovat. S Lukášem mám odehráno několik sezon v Plzni i na reprezentační úrovni. Hráč s takovými zkušenostmi a futsalovým myšlením bude v reprezentaci určitě chybět,“ doplňuje Tomáš Vnuk, který byl při posledním reprezentačním utkání ve Španělsku jediným českým střelcem.

Svoji trenérskou dráhu začal Neumann na lavičce jednadvacítky. Právě tam si tehdy z druholigového plzeňského Indossu vytáhl mladíka Rešetára a odstartoval jeho reprezentační kariéru.

„Na trenéra Neumanna budu mít vždy jen ty nejlepší vzpomínky. Byl to právě on, kdo mě tenkrát pozval do reprezentace U21 a později i do áčka. Velmi významně se podílel i na rozhodnutí, kterým jsem později definitivně odložil fotbal na druhou kolej a zůstal výhradně u futsalu. Proto ho budu vždy vnímat jako člověka, který stál u zrodu mojí futsalové kariéry,“ svěřil se Rešetár.

Kapitán českých futsalistů Lukáš Rešetár (v bílém) během kvalifikačního utkání v Bosně a Hercegovině 8. března 2023

„Vzpomínky na důležité výhry, postupy na mistrovství, ale především bronzová placka z Mistrovství Evropy 2010, to nás bude spojovat navždy. S jeho koncem odchází celosvětově uznávaná trenérská legenda a já mu musím za ta úžasná léta v reprezentaci poděkovat,“ uvedl pro svazový web Lukáš Rešetár.

Také on, dlouholetý kapitán, nastoupí dnes naposledy v reprezentačním dresu. „Myslím, že nastal ten pravý čas ukončit dlouhou reprezentační kariéru. Že to loučení vyjde zrovna na Plzeň, kde jsem s futsalem začínal, je až neuvěřitelné,“ řekl před posledním startem devětatřicetiletý matador.

„Byl u všech úspěchů české futsalové reprezentace a to samozřejmě nemluvím o tom, co dokázal v lize. Začali jsme spolu, končíme spolu. Je to symbolické,“ připomíná Neumann.

Člen výkonného výboru Fotbalové asociace zároveň odmítl, že by jeho konec u reprezentace ovlivnila kritika po listopadové návštěvě olomouckého nočního klubu Belmondo, kde byl po boku tří fotbalových reprezentantů. „Na mé rozhodnutí to nemělo žádný vliv. Určitě necítím, že bych udělal něco špatného, a nebylo to téma ke skončení v reprezentaci,“ prozradil třiapadesátiletý kouč.

Středeční utkání v Městské hale na Slovanech má začátek v 18.30 hodin.