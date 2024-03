Vášeň pro futsal v PR manažerovi zůstala, dostala ho až k reprezentaci

„Hrávali jsme v malé komunitě a prožili jsme v ní celé mládí. Založili jsme tým, který jsme nazvali Raz Náraz, dodnes je v brněnském futsalu populární. Futsal byl pro nás možností, jak velké bitvy mezi sídlišti posunout do oficiální roviny. Pro nás, kteří jsme nehráli velký fotbal, byl dobrou alternativou, jak si obléct dresy a rozdat si to mezi sebou,“ vzpomíná dnes čtyřiačtyřicetiletý Lesenský na dobu svých začátků.

Těžko si tehdy mohl představit, že se mu jednou podaří nejen stmelit brněnský futsal, ale také stát u zrodu mládežnické základny, z níž vyrůstají noví hráči.

Co je Dětský futsal Spolek zastřešující oficiální mládežnické soutěže ve futsalu, pořádané pod záštitou FAČR. Soutěže jsou vypsané pro týmy z celé republiky formou turnajů, které se konají každý měsíc. Na každém z nich si zahraje na 250 dětí.

Lesenský to netušil ještě ani před deseti lety, kdy začal trénovat děti v Orlu Řečkovice, kam patřil i jeho syn Kryštof. Dětí měl v řečkovickém kroužku „na povel“ zhruba patnáct ve věkovém rozmezí od pěti do patnácti let.

„Asi si každý umí představit, jak to bylo celé syrové. Ale začali jsme tomu dávat řád a přicházely další děti. Uvědomili jsme si, že pokud bychom chtěli hrát zápasy, museli bychom najít soupeře. Tak jsme vytvořili spolek Dětský futsal, oslovili jsme týmy a začali jsme pořádat turnaje,“ rekapituluje Lesenský.

V současnosti má Orel Řečkovice dětí desetinásobek a je jediným oddílem v republice, který se cíleně věnuje futsalové mládeži. Během let se parta kolem Lesenského zasadila o status oficiálního pořadatele mládežnických futsalových soutěží, udělený Fotbalovou asociací ČR, a výsledkem těchto a podobných aktivit po celém Česku je pořádání mistrovství republiky v mládežnických kategoriích a dorostenecké i juniorské soutěže.

Nelenil ani hybatel tohoto hnutí Lesenský. Stal se držitelem trenérské licence UEFA B, kterou spolu s ním vystudoval i předseda řečkovického oddílu Petr Bořecký, a sám je pak od začátku roku vedoucím futsalové reprezentace dospělých.

Futsal? Strategická hra

Spojení brněnského futsalového prostředí a národního týmu je pevné už několik posledních let. Česká reprezentace v hale v Králově Poli hrává důležité zápasy a v rámci těchto pobytů v Brně si její osobnosti pravidelně nacházejí čas k návštěvám Řečkovic.

„Prokázali jsme, že futsal může být pro děti atraktivní sám o sobě, že nemusí ‚žít‘ jenom z odložených fotbalistů ani nemusí být výplní zimních období, kdy se hraje v tělocvičnách. To už zdaleka není jen o mně, ale taky o obětavých trenérech, kteří jsou v tom s námi. Bez nich bych to nedokázal,“ sděluje hrdě Lesenský.

S úsměvem připouští, že kdyby během svého dětství začal hrát malou kopanou, jež má v Brně také silné kořeny, zřejmě by se teď se stejnou vervou věnoval tomuto sportu. Zpětně je ale rád, že si našel cestu právě k futsalu. „Malá kopaná má větší hřiště, hraje se se skákavým balonem v počtu pěti hráčů v poli plus gólman. Na malém prostoru je hodně soubojů. Futsal hrají čtyři v poli plus gólman, menší míč neskáče, je tedy víc na zemi, víc se kombinuje. Je to úplně jiný sport. Futsal ani není podobný fotbalu, je to strategický sport bližší basketbalu nebo házené, hraný nohama,“ popisuje Lesenský.

Spolek Dětský futsal zastřešuje turnaje od nejnižších věkových kategorií.

Orel Řečkovice je v této struktuře úspěšný, v letošní sezoně mu po šesti turnajích z deseti patří první místo v kategoriích U13 a U15. Systém turnajů je záměrně nastavený tak, aby družstva motivoval k pravidelné účasti. I takhle pracuje spolek Dětský futsal na tom, aby se mládežnická základna upevňovala a rozvíjela.

„Za každý turnaj, které se konají každý měsíc, získává družstvo body. Kdo jich má nejvíc, postoupí na mistrovství republiky. Kdo turnaj vynechá, body nemá a na mistrovství se nepodívá. Slibujeme si od toho, že kdo chce hrát futsal, ten zná dopředu rozpis turnajů a zúčastňuje se jich pravidelně, a ne jen sem tam, když to dovolí fotbalový program. A to je pro nás priorita,“ říká Lesenský.