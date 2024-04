Slováci musí volit, aby se chtěli vracet, říká aktivista. Chystá vlak k volbám

Na českých vysokých školách studuje kolem jednadvaceti tisíc Slováků; hned necelá polovina z nich je v Brně. „Aby se naši krajané vrátili po studiu do rodné země, musí být jejich hlas slyšet,“ říká aktivista Marek Mach, předseda organizace Mladí proti fašismu, v rozhovoru pro portál iDNES.cz.

O bezplatnou cestu vlakem, který k druhému kolu prezidentských voleb na Slovensko vyjede v sobotu z Prahy se zastávkou v Brně, je podle jeho slov velký zájem. Mach očekává, že všech sedm set míst bude obsazených.

V čem je pro vás při cestě vlaku k prezidentským volbám důležitá brněnská zastávka?

My jsme přesvědčeni o tom, že čím více studentů ze zahraničí se vrátí volit na Slovensko, tím to bude lepší. V Brně studuje velké množství Slováků a vlak přes něj stejně pojede, takže tam přirozeně zastavíme. Především je důležité, že i v Brně jsou studenti, kteří nyní možná zvažují, jestli se po škole vrátí na Slovensko, nebo zůstanou v zahraničí. Jestli chceme, aby přijeli nazpět a založili tu rodinu nebo se starali o prarodiče, tak musí cítit, že jim někdo naslouchá. Toho se dá docílit jedině tím, že uplatní svůj hlas ve volbách. A že politici včetně nově zvoleného prezidenta budou na tyto lidi myslet.

Mnoho Slováků však právě v Brně po studiu zůstává. Rezonuje téma odlivu mladých lidí z vaší země i ve volební kampani nebo ve veřejném prostoru?

Částečně ano. Na Slovensku je nejvyšší procento mladých lidí, kteří odcházejí studovat do zahraničí mezi všemi zeměmi OECD. Jedná se o dvacet procent studentů, tak vysoký podíl nemá žádná jiná země. O tom se mluví velmi často. Jen mám pocit, jako by některým unikalo to podstatné - nejsou to nějací zlí lidé, kteří se rozhodli odejít pryč. Oni mají často Slovensko rádi, jen jim třeba neposkytuje příležitosti a prostředí, které by mělo mít. Mnohdy studují nejlepší vysoké školy na světě a byla by obrovská škoda, kdyby se po studiu nevrátili nazpět.

Vy jste v Brně také studoval a na Slovensko jste se vrátil. Jak by mohli třeba právě politici mladé motivovat, aby se vydávali podobnou cestou?

Začnu tím, co by dělat neměli. Poměrně často na Slovensku ve veřejném prostoru a z úst politiků zaznívají otázky typu „jak zabránit, aby odešli“ nebo „jak je finančně motivovat“. Jestli opravdu chceme, aby přišli zpátky, tak to není o jednorázovém příkazu nebo jednorázové finanční podpoře. Když uvidí, že systém v zemi funguje, budou se do něj chtít vrátit. Proto je důležité, aby byli ve volbách vyslyšeni.

Povezete vlakem pouze studenty, nebo můžou jet i ostatní slovenští občané?

Původně byla rezervace lístků otevřená jen pro studenty, které jsme chtěli upřednostnit hlavně z ekonomických důvodů. Klasický lístek je pro ně poměrně drahý, navíc teď byly velikonoční svátky a ještě předtím první kolo voleb. A dát víc než sto eur za lístky, jen aby mohli třikrát po sobě přijet na Slovensko, je pro mnohé studenty velká suma. Primárně jsme chtěli pomoci jim a až později jsme otevřeli systém i pro ostatní.

Jak celou akci, která je pro cestující bezplatná, financujete?

Peníze pochází kompletně z veřejné sbírky. Dávám to jako pěkný příklad, že běžným lidem záleží na tom, aby se sem mladí jednou mohli vrátit. Za týden se na Slovensku vysbíralo více než třicet tisíc eur (760 tisíc korun – pozn. red.), což je za mě něco úžasného. Zhruba půlku částky použijeme na pokrytí nákladů, zbytek investujeme do dalších forem kampaně na podporu účasti ve volbách. Hlavně to není žádná zahraniční akce nebo zahraniční ovlivňování slovenských voleb, jak někteří straší. Slováci to dělají pro Slováky.

700 míst je kapacita „volebního vlaku“ z Prahy na Slovensko.

Kolik lidí máte v plánu na Slovensko dovézt?

Při oznamování vypravení vlaku jsem řekl, že naším cílem je dovést pět set lidí. A kdyby se podařilo dovést sedm set, tak to budeme pokládat za mimořádný úspěch. Nechci předbíhat, protože reálný počet lidí uvidíme až na stanici, ale podle dnešních čísel vidíme, že by to mohlo být úspěšné. Zájem je větší než u zářijového výjezdu. A právě počet lidí, kteří už mají svůj letošní lístek, je pro nás skvělou zpětnou vazbou.

Podporujete jako organizátoři konkrétního kandidáta? Můžou s vámi jet voliči jak Ivana Korčoka, tak Petera Pellegriniho?

Volební vlak je pro voliče obou kandidátů, to musím zdůraznit. Zároveň je tam zakázaná jakákoliv politická propagace obou kandidátů i politických stran. Včetně hesel, která by podporu vyjadřovala. Na to si dáváme velký pozor. V první řadě už bude platit moratorium (zákaz kampaně dva dny před volbami – pozn. red.), ale my stejně nechceme vlak využívat k ovlivňování lidi ve svém výběru. Vlak je jen prostředek, jak jim pomoci uplatnit svůj hlas.

Z českého pohledu se zdá, že kampaň před druhým kolem je oproti tomu prvnímu o dost vyhrocenější. Navíc se v ní opakují motivy z loňské volby české hlavy státu jako například zatáhnutí země do války na Ukrajině. Jak kampaň vnímáte vy?

Už od začátku roku a v podstatě po celou dobu před prvním kolem byla kampaň nevýrazná. Oproti loňské v České republice působila jako levná kopie. Bylo to vidět napříč spektrem, navíc se nekonala skoro žádná větší politická diskuse. Ani se nemohla konat, protože jeden z kandidátů se diskusí odmítl účastnit (Peter Pellegrini přišel před prvním kolem pouze do duelu na Markíze a do debaty kandidátů na RTVS – pozn. red.). I sociální sítě kandidátů nebyly tak rozběhnuté. Dnes je situace výrazně jiná.

Podle posledních průzkumů je souboj velmi vyrovnaný a důležitá bude i volební účast. Bude vaše iniciativa vedle volebního vlaku nějak jinak motivovat voliče, aby k urnám došli?

My se aktivně snažíme, aby k volbám přišlo co nejvíce lidí. V pondělí jsme zveřejnili na Instagramu video s prarodiči, které má už okolo tří milionů zhlédnutí. Další video se známými osobnostmi, kteří vyzývají mladé lidi k volbám, vyšlo ve středu. V případě těchto videí s mobilizačním charakterem si navíc dáváme záležet, abychom k informacím přistupovali zodpovědně a nezvrhlo se to do roviny slepé podpory jednoho konkrétního kandidáta.