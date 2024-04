Oklamal 160 lidí, skrýval se skoro 19 let. Podvodník jde na devět roků do vězení

Za podvody v hodnotě téměř 90 milionů korun poslal brněnský krajský soud Pavla Vorlického z Jihlavy na devět let do vězení. Muž se před policií skrýval více než osmnáct let, když unikal nástupu dvanáctiletého trestu za to, že mezi lety 1994 až 2004 podvedl více než 160 lidí. Všechny peníze podle svých slov utratil.