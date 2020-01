Z Brna jsem se odrazil, cení si futsalový vládce Visegrádu

„Tady to byl můj odrazový můstek,“ vzpomíná na svůj vstup do nejvyšší soutěže rodák z Boskovic.

Kvalifikace o MS v Brně Program Neděle 2. února:

Česko - Slovinsko 18.00

Kazachstán - Rumunsko 21.00 Pondělí 3. února:

Česko - Rumunsko 18.00

Kazachstán - Slovinsko 21.00 Středa 5. února:

Slovinsko - Rumunsko 15.00

Kazachstán - Česko 18.00 Na šampionát postupuje pouze vítěz skupiny. Týmy z druhých míst se mohou kvalifikovat z baráže.

„Měli jsme tehdy strašně dobrý a vyvážený tým. Pepa Havel, Dimostenis Chadzidis nebo třeba Michal Belej. Ti byli těmi zkušenějšími a já jsem tady s nimi mohl sbírat zkušenosti a futsalově růst. Kdybychom spolu vydrželi ještě rok nebo dva, tak věřím, že bychom získali titul,“ dodává Seidler, který se už od svých začátků projevoval jako nekompromisní snajpr.

Snaha Tanga i dalších týmů o prvenství však vždy skončila na dominující Chrudimi. „Byli o level výš. Měli v týmu snad šest Brazilců, k tomu i výborné Čechy hrající v reprezentaci,“ dodnes obdivuje skladbu týmu věčného rivala Seidler.

Místo dobývání českého trůnu se tak v roce 2014 přesunul do Bratislavy, kde slavil první ligový titul v kariéře. Na Slovensku se však příliš dlouho nezdržel. Zlákalo jej angažmá v Györu, kde vybojoval další dvě mistrovské trofeje.

Z Maďarska jej angažoval klub Bílsko-Bělá v Polsku, se kterým pokračoval v mistrovské jízdě. Ke zkompletování sbírky trofejí zemí visegrádské čtyřky mu tak chyběl paradoxně pouze domácí triumf.

„Já byl v Polsku strašně spokojený a nechtěl jsem se vracet do Česka. Jenže jsem ten titul prostě chtěl a současný trenér Sparty poskládal takový tým, kde jsem tušil, že ho můžeme udělat. Jsou tam teď skvělí hráči a loni jsme si to opravdu zasloužili,“ nelituje přesunu Seidler. Unikátní sbírku tak dokončil, ve Spartě ale zatím zůstává.

V prvním zápase bude chybět

Od příští sezony se opět stane volným hráčem. Do původního brněnského týmu se už vrátit nemůže, Tango se totiž přesunulo do Hodonína. „Je velká škoda, že se to rozpadlo a že Tango pořád není v Brně. Společně s Helasem to tu byla bašta futsalu. Chodilo hodně lidí, byla plná hala a strašně mě mrzí, že to tady nepokračuje. Kdyby ano, rád bych se vrátil, protože to tu bylo skvělé,“ rozplývá se Seidler.

Do Brna se nyní vrací alespoň na skok. Při absenci Lukáše Rešetára bude Seidler zaskakovat v roli kapitána reprezentačního výběru v kvalifikačním turnaji, v němž se Češi utkají se Slovinskem, Rumunskem a Kazachstánem.

FUTSALOVÝ ZABIJÁK. Málokdo má takový gólový apetit jako Michal Seidler (vpravo). "Taky bych rád věděl, čím to je," říká.

Do prvního zápasu však nemůže kvůli kartám nastoupit. „Bude pro mě hrozné se na kluky dívat. Je to ten nejhorší pocit, co může sportovec zažít. Už tři měsíce vím, že hrát nebudu, a pořád tomu nemůžu uvěřit,“ lituje Seidler. „Vstup do turnaje navíc bude velmi důležitý a proti Slovinsku jsme na stejné úrovni, takže určitě budu na tribuně trpět a na hřišti chybět,“ doplňuje kanonýr.

Že je ztráta s 95 góly nejlepšího reprezentačního střelce závažným problémem, ví i kouč českého výběru Tomáš Neumann. „Bude chybět hodně, hlavně jeho góly. Je to náš nejlepší střelec, který dokáže dát góly i z nemožných situací. Já však doufám, že jak už to na takovém turnaji bývá, někdo vylítne a Michala zastoupí,“ hledá řešení trenér.