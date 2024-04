Poslední sezona, má už jasno Rešetár. Po českém se loučí i s plzeňským dresem

Svůj tým by rád ještě dotáhl k celkově třetímu zisku mistrovského titulu a završil tak svoji veleúspěšnou kariéru. Dále se bude věnovat práci asistenta u české reprezentace, kam si ho vytáhl nový trenér Marek Kopecký, zejména pro jeho dlouholeté zkušenosti.

Kdy se zrodilo rozhodnutí ukončit hráčskou kariéru?

Ty myšlenky byly už někdy začátkem roku. Poté, co jsem skončil v reprezentaci, tak jsem přemýšlel, co dál v klubu. A postupně pak dospěl k tomuto rozhodnutí. Jedu v tomto režimu osmnáct let, člověk nemládne a samozřejmě postupem času cítí více i únavu. Ale těch aspektů, které mě k tomu vedly, bylo víc. Jednak v klubu končí trenér Kopecký, přesune se definitivně k reprezentaci a mě si vybral jako svého asistenta. Dále se bude v Plzni nějakým způsobem omlazovat kádr a já už neviděl reálné cíle, kterých bych chtěl dosáhnout.

Nepřemlouvali vás v klubu, abyste zkusil ještě jednu sezonu?

Bavili jsme se o tom s vedením, hlavně se sportovním ředitelem Michalem Štraitem. Známe se dlouhou dobu a v podstatě ty moje důvody všichni chápou. Věděli, že to myslím vážně a nemá cenu mě do něčeho tlačit. U mladšího hráče, když končí předčasně, tak je možné se o tom nějakým způsobem bavit, to ale nebyl můj případ. (smích) Motivace i chuť ubývá, už mi nedávalo smysl pokračovat. Věk nezastavím a nechtěl bych se třeba trápit jen proto, že si to neumím připustit. Nicméně mým přáním je končit titulem, i když vím, že cesta k němu bude ještě dlouhá.

Svoji budoucnost vidíte zatím pouze u reprezentace?

To všechno ukáže čas, zatím o tom moc nepřemýšlím. Dostal jsem v Plzni nabídku z klubu, ale nechávám si nějaký čas na zvážení. V současnosti se chci věnovat práci u národního mužstva, a co nastane na klubové úrovni, se teprve uvidí. Hlavně se po sezoně těším na delší odpočinek. Představa, že nebudu muset startovat novou přípravu, teď v mé hlavě převládá.

Nebude vám po tolika letech futsal chybět?

V tuhle chvíli se na to hrozně těším, ale na druhou stranu nedokážu říct, jaké to bude. Člověk je za ty roky na něco zvyklý a až přijde čas, že nebudu s kluky v kabině, tak mě to asi chybět bude. Ale tak to je, nedá se hrát do nekonečna.

Kapitán českých futsalistů Lukáš Rešetár během kvalifikačního utkání v Bosně a Hercegovině 8. března 2023

Už víte, jak bude probíhat vaše rozlučka 7. června v Plzni?

Všechno je teprve na začátku. Zatím nebylo moc času dávat dohromady hráče, které bych rád pozval. Na rozlučkový zápas chci jeden tým sestavit z hráčů, se kterými jsem se potkával v klubech nebo reprezentaci. Druhý tým vytvoří hráči domácího Interobalu. Budu rád, když přijedou kluci z Chrudimi, kde jsem deset let působil, ale také spoluhráči z bronzového Eura v Maďarsku. V plánu je doprovodný program, soutěže i nějaká show, ale vše se ještě musí doladit. Doufám, že si všichni udělají čas a bude to super rozlučka, kterou si společně užijeme.