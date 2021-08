O jakém sportovci se za poslední rok nejvíc psalo? Messi, LeBron i indický kriketista

Ne, zvláštní odchod, který v minulém týdnu zase upřel oči stamilionů lidí na 34letého fotbalového génia, ale nebyl ojedinělou mediální smrští. Podle analýzy portálu GolfSupport.com je právě Messi sportovcem, o kterém se za poslední rok nejvíce napsalo.

Od července 2020 do června 2021 - tedy ještě před současným odchodem - o něm po celém světě vyšlo 490 632 online článků, to je 1 344 denně! Je to více než dvojnásobek toho, co se napsalo o druhém v pořadí, basketbalistovi LeBronu Jamesovi. O něm analýza našla 216 268 textů.

TOP 20 1. Lionel Messi (fotbal) 490 632

2. LeBron James (basketbal) 216 268

3. Neymar jr. (fotbal) 171 406

4. Cristiano Ronaldo (fotbal) 145 042

5. Tom Brady (americký fotbal) 140 153

6. Virat Kohli (kriket) 127 797

7. Conor McGregor (MMA) 105 880

8. Naomi Ósakaová (tenis) 93 637

9. Kevin Durant (basketbal) 88 086

10. Roger Federer (tenis) 75 823

11. Chabib Nurmagomedov (MMA) 55 433

12. Patrick Mahomes (americký fotbal) 45 126

13. Lewis Hamilton (formule 1) 39 924

14. Jannis Antetokounmpo (basketbal) 34 229

15. Serena Williamsová (tenis) 27 294

16. Tyson Fury (box) 22 679

17. Russell Westbrook (basketbal) 20 631

18. Anthony Joshua (box) 18 574

19. Stephen Curry (basketbal) 16 523

20. Phil Mickelson (golf) 14 121

V první pětce jsou pak ještě fotbalisté Neymar, Ronaldo a americký fotbalista Brady. V desítce je pouze jediná žena, tenistka Naomi Ósakaová skončila osmá.

Byť je nutné podotknout, že kdyby ve výzkumu byl započítán i červenec 2021, pravděpodobně by díky zapálení olympijského ohně poskočila v žebříčku výš. Další ženou v top 20 je tenistka Serena Williamsová.

„Sportovní hvězdy mnohým z nás přinášejí obrovskou radost. S nadšením sledujeme jejich výkony, obětavost i dominanci ve svých sportovních odvětvích. Jejich talent a neustálá touha vyhrávat přitahuje velkou pozornost fanoušků i médií. Tento výzkum nabízí neocenitelný vhled na to, která z hvězd má největší mediální dosah, a přináší očekávané i neočekávané výsledky,“ komentoval žebříček Stefan Balkenende, mluvčí serveru Livefootballtickets.com.

Z těch – z českého pohledu překvapivých – lze zmínit indického reprezentanta v kriketu Virata Kohliho. Ten roky patří mezi nejvlivnější sportovce světa a třeba na Instagramu ho sleduje 142 milionů lidí.

Jinak v žebříčku hrají prim sporty, které i v Česku vyjma hokeje patří k nejsledovanějším.

Mimochodem Messi připoutal v daném období obří pozornost na přelomu loňského srpna a září, kdy faxem vypověděl kontrakt s Barcelonou. Kvůli prošvihnutému termínu však výpověď nebyla platná. Teď se sice paradoxně s klubem na novém kontraktu domluvil, leč kvůli ligovým pravidlům musí odejít.

A pro zajímavost - z celkového počtu 490 632 článků vyšlo o Messim 75 na portálu iDNES.cz.