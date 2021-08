Šéf Barcelony o Messim: Jsem smutný, ale udělali jsme to nejlepší pro klub

„Jsem velmi smutný, je mi to líto, ale jsem přesvědčený, že jsme pro klub udělali to nejlepší,“ pokračoval Laporta na mimořádné tiskové konferenci.

K jeho projevu se upínala část barcelonských fandů. Věřili, že uslyší, jak se vedení snaží nepříjemnou situaci zvrátit. Doufali, že ještě existuje naděje.

Místo toho Laporta potvrdil, že spojení Messiho a Barcelony už definitivně neplatí.

„Nikdo není víc než klub, ani nejlepší hráč světa. Bohužel. Nemohl jsem učinit rozhodnutí, které by nás mohlo zničit,“ prohlásil.



Barcelona byla s Messim, který na Camp Nou strávil celou dosavadní kariéru, domluvena na dvou variantách pokračování spolupráce. Nejprve na dvouletém kontraktu splatném v pěti letech a poté na jiné pětileté smlouvě. Ani jeden návrh však neprošel.

Podle Laporty je klub po jeho předchůdci Josepu Mariu Bartomeuovi v mnohem horší finanční situaci, než se očekávalo. „Ty dluhy jsou obrovské, vyšší, než nám prve vycházely z oficiálně dostupných čísel,“ podotkl.



„Jednání jsme stopli z objektivních důvodů, museli jsme nechat emoce stranou a podívat se na realitu s chladnou hlavou. Už dohoda o jeho setrvání v sobě obsahovala dost rizik, ale byli jsme ochotní je podstoupit. Po auditu jsme zjistili, že nemůžeme.“

Na jedinou variantu, která by Messiho angažmá umožňovala, Barcelona nemohla přistoupit. Soukromý subjekt chtěl investovat do La Ligy, avšak „Barca“ by se musela vzdát podílu z televizních práv. S nabídkou firmy CVC nesouhlasil ani Real Madrid.

I bez Messiho vydává Barcelona na platy 110 procent z příjmů. To mimochodem znamená, že vzhledem k pravidlům Financial fair play a platovým stropům španělské ligy zatím klub nemůže registrovat letní posily Memphise Depaye, Erica Garciu, Emersona a Sergia Agüera.

Aby to šlo, musí výdaje na gáže hráčů stáhnout aspoň na 95 procent.

„Naše ztráty budou oproti očekávání víc než dvojnásobné. Jsme v opravdu složité situaci. Doporučuje se, aby klub na platy dával 65 až 70 procent, od toho jsme hodně daleko.“

Pro dokreslení situace: v minulém ročníku vykázala Barcelona ztrátu 487 milionů eur, celkový dluh dosahuje 1,173 miliardy eur!

Za daných podmínek jednoduše nebylo možné ve spolupráci s šestinásobným vítězem Zlatého míče pokračovat.

„Jsme fakt na hraně i bez Lea. Proto se ukázalo jako nereálné s ním počítat,“ uvedl Laporta a dokreslil proč. „Mysleli jsme si nejdřív, že se to povede,“ vysvětlil zmíněné dohody na podmínkách muž, jenž byl na začátku roku znovu zvolen prezidentem klubu i proto, že slíbil Messiho udržet.



„Nesplnil jsem slib, ale necítím za to zodpovědnost. Nemohli jsme naši dohodu s Messim zaregistrovat kvůli platovému stropu. Audit přišel tento týden a ukázal nám, že čísla jsou mnohem horší, než prezentovalo předchozí vedení. Jde to s námi od desíti k pěti. Před dvěma dny mi bohužel došlo, že se nebudeme moci domluvit,“ řekl Laporta.



Když Messimu na konci června kontrakt vypršel, snažila se Barcelona, seč mohla, aby snížila výdaje na hráče. Pokoušela se dohodnout na menších platech s některými klíčovými osobnostmi (Busquets, Piqué). Jiné fotbalisty, co ji nejvíc finančně zatěžovali, nabídla k prodeji (Dembélé, Umtiti, Coutinho, Braithwaite, Pjanič).



„Náš současný stav je neudržitelný. Pracujeme na tom, abychom výdaje snížili. I nováčci Eric, Sergio a Memhpis přijali podmínky, které nám umožní vejít se do platového stropu La Ligy,“ líčil Laporta.



„Nepomohlo by nám ani předčasné ukončování některých vysokých smluv, protože bychom ty hráče museli vyplatit. To zkrátka není možné.“

Messi byl v Barceloně od svých 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do áčka, odehrál 778 soutěžních zápasů a zaznamenal 672 branek. Je tak nejlepším střelcem a v klubové historii i fotbalistou s nejvíce starty. Rodák z Rosaria mimo jiné vyhrál čtyřikrát Champions League a desetkrát španělskou ligu, celkem s Barcelonou získal 35 trofejí.

„Leo chtěl zůstat, takže není šťastný. Všichni jsme chtěli, aby pokračoval, ale je to realita, kterou nezměníme,“ uvedl také Laporta.

„On ví, že mu přeju jen to nejlepší, ať půjde kamkoliv. Barca je jeho domovem, rozšířil klubovou sbírku trofejí a my mu budeme navždy vděční. Je nejlepším fotbalistou našich dějin. Byl představitelem naší nejúspěšnější éry. Dneškem začíná éra nová...“