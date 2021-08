Kam to bude, králi? Hledá se nový klub pro Lionela Messiho

Barcelonu nikdy neměl opouštět. Takový byl plán, když před 21 lety poprvé přiletěl z Argentiny: Leo, doma si po každém tréninku píchneš injekci s růstovým hormonem, a až povyrosteš, budeš král.

Messi povyrostl a králem se stal.

Jenže Barcelona na něj nemá peníze. Vlastně nemá peníze na nikoho, neboť padla do finanční bažiny. Čerstvý audit odhalil, že její dluhy dosáhly v přepočtu 30 miliard korun.

Oddaný Messi navrhl, ať mu zkrouhnou plat o polovinu, ale pořád to bylo málo.

Tak smlouva na dva roky a budete mi ji splácet pět let? Ne, nejde to.

Barcelona v posledních letech nakoupila příliš drahé hráče a dala jim astronomické gáže. Jeden příklad: Francouz Griezmann stál v přepočtu téměř tři miliardy korun a bere 22 milionů týdně!

Holt nastala doba, kdy ani slovutné Barce není dovoleno žít na dluh.

U šéfů španělské ligy nejprve neprošel barcelonský návrh, aby se v soutěži plošně zvýšil platový strop. Barcelona zase odmítla, že by peníze na Messiho vyměnila za svá televizní práva.

Není snadné se v celém případu vyznat, ovšem výsledkem je, že Barcelona je nucená šetřit a Messiho plat škrtá mezi prvními.

Co odpoví pánové Busquets, Piqué, Griezmann, Agüero, Coutinho či Depay, až dostanou otázku: Můžeme vám kvůli lepším zítřkům Barcelony sáhnout na peníze?

Chcete mě? A kdo by nechtěl?

Ještě to bude těžký boj, aby katalánský gigant tuhle svízel ustál.

Mezitím si Messi určitě najde nový klub. Čtyřiatřicetiletý kouzelník se rozhodně neproměnil v nějakého nalezence, který by najednou hledal cestu z fotbalového útulku. Jen prostě od prvního července nemá smlouvu.

Messi a Barcelona v číslech 778 zápasů odehrál Lionel Messi za dospělý tým Barcelony. Fanoušci ho milují.

672 gólů za tu dobu vstřelil. Asi nepřekvapí, že je nejlepším střelcem v historii klubu.

35 trofejí s Barcelonou získal, jen španělskou ligu vyhrál desetkrát.



Chcete mě?

No jistě! Kdo by nechtěl?

A máte na mě? V Barceloně jsem vydělával přes dvě miliardy korun ročně.

Šestinásobný vítěz Zlatého míče je absolutně žhavé zboží. Od chvíle, kdy Barcelona oznámila resumé, se na fotbalových fórech řeší jediný rébus: Kam to bude, králi?

A to se přitom v zákulisí dějí hodně zajímavé věci. Záložník Jack Grealish, pozoruhodné eso anglické reprezentace, šel z milované Aston Villy do Manchesteru City. Třímiliardový transfer z něj udělal nejdražšího hráče Premier League. Harry Kane, velebený lídr Tottenhamu, si chce vytrucovat ještě dražší přestup na úplně stejnou adresu.

Belgický tank Romelu Lukaku odkýval luxusní pětiletou smlouvu v Chelsea, kde už působil jako teenager. Teď, pokud bude Interu Milán stačit přes tři miliardy, by přišel jako nejužitečnější hráč italské ligy.

Co tu máme dál?

Zázračný Jadon Sancho z Dortmundu do Manchesteru United.

Prověřený David Alaba z Bayernu Mnichov do Realu.

Hrdinové svých generací Sergio Ramos (Real) a Gianluigi Donnarumma (AC) zadarmo do Paříže.

A pak je tu Messi, chlapík z jiné fotbalové galaxie. V Barceloně za sebou nechává deset španělských titulů, čtyři triumfy v Lize mistrů nebo rekordních 672 gólů.

Za Neymarem? Za Guardiolou?

Na planetě existuje jen pár možnosti, které by mohl akceptovat. Půjdeme postupně podle pravděpodobnosti. Zároveň upozorňujeme, že pravděpodobnost se může každým okamžikem změnit, což sledujeme už druhý den v přímém přenosu.

1. Paříž

Multi kulti klub, který ještě nikdy nevyhrál Ligu mistrů, přestože si díky nekonečným zdrojům svých katarských majitelů může koupit, koho chce. Má Mbappého i Neymara, se kterým si Messi v Barceloně tuze rozuměl. A má taky trenéra Pochettina, což je Messiho krajan. Jsou ve spojení. Domluví se?

2. Manchester City

Tady by Messi souzněl s koučem Guardiolou, pod jehož vizionářským přístupem prožil nejkrásnější roky v Barceloně. Možná by i slevil ze svých požadavků. Ale co na to finanční fair play? Šéf klubu, arabský šejk Mansúr, by neměl problém zaplatit, ani by se neprohnul. Jenže zároveň už investoval ranec do Grealishe a chce koupit Kanea. Musel by prodat odhadem polovinu základní sestavy, aby vyhověl pravidlům o finanční spravedlnosti. Chce se mu do toho týden před startem Premier League? Brzy se dozvíme. Komerční příjmy, které by z Messiho angažmá prýštily, by mohly zastínit sportovní risk.

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, po vítězství v anglické lize.

3. Inter Miami

Nedávno stvořený klub americké ligy. Prezidentem je celebrita David Beckham. A Messi se netajil, že ho americký sen láká.

4. Newell’s Old Boys

Jako rodák z Rosaria má v srdci černočervené barvy. Často opakuje: „Jednou se domů vrátím.“ Ale teď ještě nepřišel ten pravý čas.

5. Juventus Turín

Messi a Cristiano Ronaldo? Je to jen zbožné přání, aby se potkal s jediným parťákem z jiné fotbalové galaxie.

Tak kam to bude, Leo?