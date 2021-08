Trenér Barcelony uklidňoval fanoušky: I bez Messiho vám budeme dělat radost

Bylo to poprvé, co se kouč po hektických několika dnech vyjádřil ke ztrátě své největší hvězdy. Ikony. Pana Nepostradatelného.

Před nedělním přípravným utkáním s Juventusem o trofej Joana Gampera, tradiční předsezónní události, která slouží mimo jiné k představení aktuálního kádru a nových posil, se Koeman snažil uchlácholit roztrpčené fanoušky.

Spousta z nich čekala v neděli za branami Camp Nou a skandovala Messiho jméno, když fenomenální Argentinec na rozlučkové tiskovce marně zadržoval slzy. Další tisícovky dorazily na přátelák a často odcházejícího fotbalistu připomínaly.

„Messi, Messi!“ křičeli příznivci mimo jiné v desáté minutě zápasu.



Fandové fotbalové Barcelony se shromáždili před Camp Nou, aby se rozloučili s Lionelem Messim.

Před výkopem se barcelonští fotbalisté i fotbalistky sešikovali na trávníku stadionu Johana Cruijffa, který obvykle slouží béčku, mládeži a ženám.



A Koeman k přítomným fandům prohlásil: „Navzdory tomu, že se s námi Lionel Messi rozloučil, se na nadcházející sezonu velmi těšíme. Máme dobrý kádr, přivedli jsme kvalitní posily. K áčku se připojují mladíci, kteří jsou budoucností tohoto klubu.“

„Jsem přesvědčený, že vám budeme přinášet radost,“ pokračoval. „Uvědomujeme si povinnosti, které nám přináší práce v tomto klubu. S vaší pomocí, pílí, tvrdou prací a velkou obětavostí dosáhneme na ty nejvyšší mety,“ věří Koeman.



Poté, co Barcelona zdolala Juventus 3:0, její trenér ještě několik vět přidal.

„Když vás opustí nejlepší fotbalista světa, bude vám chybět, to je jasné,“ uvedl. „Musíme se s tím sžít. Hráči musí do svých výkonů dát o něco víc. Záložníci budou muset častěji skórovat, bude potřeba, abychom se celkově zlepšili. Dáme příležitost mladým. Barcelona má budoucnost.“



Kromě povzbudivých slov plných naděje a optimismu musel Koeman také vysvětlovat spekulace týkající se Sergia Agüera, jedné z nových akvizic. Bývalý forvard Manchesteru City totiž do Barcelony zamířil i proto, že jej lákala spolupráce s velkým kamarádem Messim.



Tudíž se objevily zprávy, jak se Agüero kvůli nečekanému zvratu v jednáních o Messiho smlouvě cítí zrazen a touží rovněž odejít.

„To není pravda. Má podepsáno a těší se na novou výzvu. Bohužel se ráno před duelem s Juventusem zranil a nemohl hrát. Je to smůla, krok zpět, ale v tréninku pracoval skvěle a může nám velmi pomoct,“ dodal Koeman.



Barcelona byla s Messim, který na Camp Nou strávil celou dosavadní kariéru, domluvena na dvou variantách pokračování spolupráce. Nejprve na dvouletém kontraktu splatném v pěti letech a poté na jiné pětileté smlouvě. Ani jeden návrh s redukovaným platem však neprošel kvůli regulím finanční fair play La Ligy.



Messi byl v Barceloně od svých 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do áčka, odehrál 778 soutěžních zápasů a zaznamenal 672 branek. Je tak nejlepším střelcem a v klubové historii i fotbalistou s nejvíce starty. Rodák z Rosaria mimo jiné vyhrál čtyřikrát Champions League a desetkrát španělskou ligu, celkem s Barcelonou získal 35 trofejí.



Podle zahraničních médií je argentinský reprezentant nejblíž k angažmá v Paris St. Germain.