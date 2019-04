Kellnerové se na Floridě daří. Prague Lions útočí na přední příčky

Nejlepší parkuroví jezdci a koně se z Mexico City přesunuli na Floridu, kde pokračuje prestižní série Global Champions již 3. kolem. Kolbiště tradičně vyrostlo na slavné Miami Beach jen pár metrů od břehu Atlantického oceánu. Od arény v Mexiku se podstatně liší především několikanásobně menšími rozměry, ale také tím, že se neskáče na trávě, ale na speciálním pískovém povrchu.



První soutěže se na Miami Beach uskutečnily ve čtvrtek, tedy pouhé čtyři dny od skončení předešlého mítinku. Na Anně Kellnerové ani na jejích koňských svěřencích však jakákoliv únava nebyla znát a podávala hned od začátku výborné výkony. S třináctiletým valachem Balguerem skončila pátá v úvodním dvoufázovém parkuru s výškou překážek 145 centimetrů. Stejně dobře se jí vedlo v následující soutěži, která byla součástí třetího kola týmové Global Champions League.



Jako první vstoupil do kolbiště z Pražských lvů Niels Bruynseels v sedle klisny Gancia de Muze. Dvě třetiny kurzu prošel bez jediného zaváhání. Velmi náročnou fází byly dva po sobě následující dvojskoky na dlouhé stěně kolbiště u VIP tribuny, která byla navíc skryta ve stínu. A právě na úvodním skoku druhé dvojkombinace s číslem 9A Bruynseels chyboval. Inkasoval tak 4 trestné body.

Anna Kellnerová s klisnou Catch Me If You Can OLD prošla celým kurzem čistě, pouze lehce překročila stanovený čas, a tak na konto Prague Lions přibyl ještě jeden trestný bod. Do sobotního vrcholu ligového klání půjdou členové pražského týmu nakonec z druhé pozice za St Tropez Pirates s třemi trestnými body. Pět bodů nasbírali stejně jako Lions ještě členové družstva Shanghai Swans. Jelikož však mají horší součet časů, v sobotu se postaví na start jako třetí od konce. V individuálním hodnocení soutěže obsadila Kellnerová opět páté místo a podruhé v jeden den se tak podívala na slavnostní dekorování nejlepších účastníků.

Prague Lions tedy budou i zásluhou české dvojice podruhé v krátké době bojovat o nejvyšší příčky v Global Champions League. V Mexiku se jim druhá část soutěže nepodařila podle představ, ale čeští fanoušci parkurového skákání doufají, že na Miami Beach to bude naopak. Všichni ostatně mají ještě v čerstvé paměti loňský triumf z této netradiční soutěžní arény, kdy Anna Kellnerová a Gerco Schröder vybojovali pro pražský tým prvenství.



Sobotní vrchol Global Champions League v Miami odstartuje ve 20.15 hodin CET. Všech šestnáct týmů GCL čeká letos celkem dvacet mítinků. Při tom úplně posledním se utkají během Global Champions Prague PlayOffs v tzv. Super Cupu o celkové prvenství v seriálu.

Závěrečný mítink v pražské O2 areně proběhne od 21. do 24. listopadu a čtyři nejlépe umístěná družstva po devatenácti kvalifikacích postoupí přímo do pátečního semifinále. Zbylých dvanáct celků bude muset nejprve projít čtvrteční čtvrtfinálovou vyřazovací soutěží, z níž bude pokračovat jen osm. Do nedělního finále Super Cupu postoupí dvanáct nejlepších.

Výsledky Global Champions na Miami Beach včetně on-line přenosu můžete sledovat na adrese www.gcglobalchampions.com. Kompletní informace o GC Prague PlayOffs najdete na webu www.pragueplayoffs.com.