Prague Lions skončili v parkurové Champions League v Cannes čtvrtí

Prague Lions začali v Cannes velmi dobře už ve čtvrtek, kdy se jela první část sedmého kola Global Champions League. Se čtyřmi trestnými body za jediné shození Gerca Schrödera v sedle šestnáctiletého valacha Glock´s Cognac Champblanc se umístili průběžně pátí. Nizozemce Schrödera v sobotu nahradil další člen družstva Belgičan Wilm Vermeir s jedenáctiletým valachem Iq van het Steentje. Ten se bohužel nevyhnul dvěma chybám – nejprve na úvodním oxeru dvojkombinace a poté hned na dalším kolmém skoku postaveném v distanci na čtyři cvalové skoky.

K osmi bodům si přičetl ještě jeden za překročení stanoveného času. U celkových 13 trestných bodů již zůstalo, neboť další belgický člen celku Pražských lvů Niels Bruynseels s třináctiletou klisnou Gancia de Muze potvrdil skvělou formu a stejně jako ve čtvrtek nezaznamenal žádný trestný bod. Díky velmi rychlému času navíc jeho zásluhou dokončili Prague Lions před St Tropez Pirates, kteří měli stejné bodové skóre, ale součet časů přesně o půl sekundy delší.

Po osmi bodech zapisovala družstva Miami Celtics a Shanghai Swans. Dva týmy si do sobotního vyvrcholení GCL v Cannes nenesly žádnou penalizaci. Otec a syn Eric a Maikel van der Vleutenovi z Nizozemí startovali v barvách Madrid In Motion, což je vítězný tým historicky prvního Super Cupu GCL v pražské O2 areně. Jak pětapadesátiletý Eric, tak jeho jednatřicetiletý syn Maikel se svými svěřenci ani jednou nezaváhali a již jen čekali na to, jak na to odpoví jejich soupeři z New York Empire.

Zpočátku to vypadalo, že jim nic nedají zadarmo, ale pak si Ir Denis Lynch s šestnáctiletou klisnou van de Vivaldi musel po nevydařeném nájezdu zopakovat nájezd na jednu z překážek, později přišla chyba a pak zastavení klasifikované již jako druhá neposlušnost. Ta znamenala vyloučení celého týmu. Madrid in Motions zvítězili a na stupně vítězů je doprovodili Miami Celtics a Shanghai Swans. Ti se 145 body dál vedou průběžné bodování. Za ně poskočili zmínění Miami Celtics se 137 body a o jeden bod za sebou nechali St Tropez Pirates. Prague Lions jsou nyní díky 19 bodům za čtvrté místo z Cannes jedenáctí a postupně dotahují skupinu, jež má aktuálně necelou stovku bodů.

Pražské jezdce přijela podpořit i Anna Kellnerová, která se zotavuje ze zranění, které utrpěla při závodech GCL v Madridu. „Moc jsem si to v Cannes užila, i když velmi krátce. Přijela jsem až na sobotní den, abych podpořila kluky a manažerku týmu Jessicu Kürten. Nikdo to nečekal, že přijedu, tak to bylo hezké překvapení pro všechny,“ prozradila Anna Kellnerová.

„Mám radost, jak se Pražským lvům dařilo, je to druhý nejlepší výsledek v letošní sezoně. I v roli diváka jsem si to užila, přestože jsou to větší nervy, jelikož to člověk nemůže ovlivnit. Ale i při jiných závodech Global Champions League jsem také někdy za tým nestartovala, takže pocitově to bylo podobné. Jsem každopádně moc ráda, že jsem je mohla podpořit,“ uvedla Kellnerová.

Všechny fanoušky české jezdkyně samozřejmě zajímá, jak probíhá její rekonvalescence a častým dotazům se nevyhnula ani ze strany všech jezdců, s nimiž se v Cannes potkala.

Příště ve Stockholmu Další kolo Global Champions se koná ve Stockholmu od 14. do 16. června. Celkem se v letošní sezoně uskuteční dvacet mítinků a poslední z nich opět proběhne v Praze. Galashow světového parkuru Global Champions Prague PlayOffs se uskuteční v libeňské O2 areně od 21. do 24. listopadu. Informace o předprodeji vstupenek najdete na adrese www.pragueplayoffs.com. Další podrobnosti o sérii Global Champions jsou na webu www.gcglobalchampions.com.

„Rekonvalescence probíhá velmi dobře, chodím několikrát denně na fyzioterapii, abych se mohla brzy vrátit do sedla. Zároveň však tomu musím dát čas a neuspěchat to. Byla jsem překvapená z ohlasů ostatních jezdců, protože opravdu každý, koho jsem potkala, mě zastavil a ptal se, jak na tom jsem. Je neuvěřitelné, jak tento kolektiv při sobě drží. Jsem moc ráda, že jsme tak skvělá komunita a mohu s takovými lidmi závodit,“ dodala Anna Kellnerová.

Kromě týmového úspěchu se radovala také z triumfu Nielse Bruynseelse v závodě jednotlivců. Belgičan v barvách Prague Lions totiž vybojoval své první vítězství v Grand Prix Longines Global Champions Tour, čímž zároveň získal možnost zúčastnit se Super Grand Prix v Praze.

Grand Prix LGCT ve francouzském Cannes měla přitom velmi napínavý průběh. Hned deset dvojic překonalo základní parkur bez penalizace a postoupilo tak do rozeskakování. Nechybělo mnoho a mohl se v krátké době podruhé z nejvyšší příčky radovat Němec Daniel Deusser. S dvanáctiletým valachem Calisto Blue i napodruhé překonal všechny překážky bez shození a čas 35,97 sekundy byl v daný okamžik nejrychlejší. Zbývaly už jen dvě dvojice.

Belgičan Niels Bruynseels nasadil na třináctileté klisně Gancia de Muze hned od začátku strhující tempo a dosavadního lídra soutěže i žebříčku LGCT dokázal předjet o více jak sekundu a čtvrt. Na startu zbýval už jen Scott Brash s desetiletým valachem Hello Mr President. Také on byl bezchybný a velmi rychlý, ale od nejvyšší příčky ho v cíli dělila bez tří setin jedna vteřina.

Niels Bruynseels se tak může těšit nejen z prvenství v Cannes, ale také z možnosti startovat v Super Grand Prix Longines Global Champions Tour v Praze. Ví, že bude mít oproti ostatním jednu velkou výhodu. Jako členovi Pražských lvů mu bude v sobotu 23. listopadu večer držet pěsti téměř celá O2 arena.

V průběžném bodování seriálu vede se 190 body stále Daniel Deusser. Druhý je Pieter Devos, na jehož kontě je 178 bodů a na třetí příčku se vyhoupl Niels Bruynseels. Ten má nyní 134 bodů. Kompletní výsledky i aktuální pořadí jezdců najdete na adrese www.gcglobalchampions.com.