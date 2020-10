Posily dovedly havlíčkobrodské softbalisty k vysněnému titulu

Extraligovým šampionem v softbalu pro rok 2020 se stal Havlíčkův Brod. Třetí rozhodující vítězství ve finálové sérii s Chomutovem přitom získal pouhý den před úplným uzavřením všech sportovišť v České republice v důsledku koronaviru.

„Naštěstí se to dohrálo,“ oddechl si David Mertl, jeden z nejzkušenějších hráčů brodského týmu, který přišel pomoci Hrochům společně s Tomášem Kleinem z pražského Spectra. Třetí výraznou posilou pro mladé mužstvo z Vysočiny byl potom Tomáš Benda z SK Joudrs Praha.

„Je jasné, že nám všichni tři v klíčových chvílích pomohli v útoku, to je bez diskuse. Bez nich bychom asi jen těžko vyhráli,“ bylo zřejmé trenérovi Hrochů Dušanu Šnellymu. „Pro mě je ale cenné i to, že předali našim klukům část ze svých zkušeností,“ dodal.

Těžké semifinále

Oproti svému finálovému soupeři z Chomutova měli brodští softbalisté výhodu v tom, že hráli prakticky až do poslední chvíle. Tudíž nevypadli ze zápasového tempa. Naopak Severočeši zvládli svoji semifinálovou sérii v nejkratším možném termínu.

„Myslím, že právě tohle nakonec rozhodlo,“ zamýšlel se Benda. „Po těžké sérii s Ledenicemi už pak bylo totiž všechno jenom lehčí,“ připomněl, že se Žraloky se Brod tahal o postup do finále v pětizápasové bitvě.

Finálovou sérii začal Šnellyho tým výhrou 4:0 a v podobném duchu zvládl i další dva duely s Chomutovem. Na domácím stadionu zvítězil 7:0 a na severu Čech potom urval titul po výsledku 3:1.

Na oslavy si musí počkat

Jediné, co malinko kazilo radost Hrochů z extraligového triumfu, byla omezená možnost oslav. Kvůli covidovému stavu České republiky totiž není na podobné party zrovna příhodná doba.

„Něco menšího jsme stihli po návratu v Brodě, ale bylo to všechno v takovém komornějším duchu,“ přiznal Tomáš Klein.

Vše si prý letošní mistři společně vynahradí na oslavách, které brodský klub chystá na polovinu prosince. „Budou to oslavy 30 let klubu, takže tam pak oslavíme všechno najednou,“ prozradil Mertl.

Toho ale čeká společně s Kleinem ještě jedna oslava. Jejich mateřský klub Spectrum Praha totiž oba hráče nejen uvolnil na nadstavbu ze svých služeb, ale navíc oběma na dálku držel pěsti.

„Tradičně máme s klukama takové posezonní posezení na chatě. Jen musíme počkat, až se tady situace trochu rozvolní. Věřím, že v listopadu už by to šlo,“ hlásil Klein.

Konkrétně pro něj a pro Mertla byl letošní mistrovský titul už pátým domácím triumfem v kariéře. Naopak Benda se radoval teprve podruhé. „Poprvé se to ale asi nepočítá, protože jsem finále vůbec nehrál. Takže tohle byla vlastně moje vítězná premiéra,“ radoval se.

Rituály? Ani ne

Všichni tři byli na hřišti pro Havlíčkův Brod nepostradatelní. A všichni spoléhali jen na své umění. V žádné rituály či maskoty ani jeden z nich nevěří.

„Že bych dělal něco stejně, to si neuvědomuju. A nevím, jestli je to ta lepší, nebo horší varianta,“ usmíval se Klein. „Já taky nic nemám. Jen pár maličkostí, jako třeba že když jdu na pálku, tak nápis na ní mám pořád stejným stylem. Ale že bych si třeba neměnil slipy, to určitě ne,“ culil se Mertl.

A co na to Tomáš Benda? „Já a rituál? Asi to, že na každý zápas něco zapomenu,“ reagoval se smíchem.