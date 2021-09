Bez posil. Přesto zkusí softbalisté Havlíčkova Brodu překvapit

„Semifinálová série s Ledenicemi byla hodně náročná, rozhodující pátý zápas se hrál do nastavené směny,“ říká nadhazovač Havlíčkova Brodu Michal Holobrádek.

Naopak následné finále proti chomutovským Beavers rozhodli Hroši v nejkratším možné termínu a po výhře 3:0 na zápasy se potřetí v klubové historii radovali z extraligového prvenství.

„Pro zisk mistrovského titulu bylo naprosto klíčové semifinále s Ledenicemi. My jsme v něm byli asi jen šťastnějším týmem,“ uznal tehdy trenér havlíčkobrodských Hrochů Dušan Šnelly. „Kdyby nás Ledenice vyřadily, možná by titul vyhrály ony.“

Rok se s rokem sešel a oba soupeři na sebe v play off narazí znovu. Tentokrát už ve čtvrtfinále.

Čtvrtfinále extraligy 1. Ledenice - 7. Havlíčkův Brod

2. Chomutov - 6. Joudrs Praha

3. Most - Spectrum Praha

4. Břeclav - 5. Tempo Praha Termíny zápasů: 2. a 3. října Pozn.: První čtyři týmy tabulky po nadstavbové části si soupeře pro čtvrtfinále vybíraly.

„Samozřejmě opět nebudeme favorité. Oba letošní vzájemné zápasy jsme prohráli. Ale to neznamená, že jsme dopředu odevzdaní,“ říká otevřeně Šnelly, podle kterého byl pondělní výběr soupeře pro čtvrtfinále od Ledenic očekávatelný. „Myslím si, že si na nás věří. Spoléhají na to, že máme mladé kluky a zkušenosti jsou na jejich straně. Ale my je zkusíme překvapit.“

Zatímco loni se Brod před play off výrazným způsobem posílil, když si z pražských celků Spectrum a Eagles půjčil trojici ostřílených reprezentantů David Mertl, Tomáš Klein a Tomáš Benda, tentokrát jde zcela odlišnou cestou.

„Loni jsme měli jednoznačně silnější kádr, to je bez diskuse. Ale rozhodli jsme se letos play off odehrát jen se svými kluky, s vlastním kádrem,“ říká Šnelly. „Pro naše převážně osmnáctileté devatenáctileté hráče to bude dobrá zkušenost.“

Namísto útoku na obhajobu titulu tak v Brodě musí myslet na poměrně skromnější cíle. „Základní cíl, kterým byl postup do play off, jsme splnili. Postup přes čtvrtfinále bychom pokládali za úspěch,“ říká Šnelly. „Uvidíme, možná to pro nás letos bude o to lehčí, že nebudeme muset potvrzovat roli favorita.“

O postupujícím se rozhodne tento víkend. Úvodní čtvrtfinálový zápas v Havlíčkově Brodě se hraje v sobotu od 15 hodin, druhý a případně rozhodující třetí o den později v Ledenicích.