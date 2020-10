Softbalisté Havlíčkova Brodu jsou potřetí českými šampiony

Havlíčkův Brod dotáhl k vítězství třiadvacetiletý reprezentační nadhazovač Michal Holobrádek, který chomutovským Beavers povolil ve třech zápasech jen tři odpaly a jediný bod. „Byla to skvělá sezona,“ radoval se v tiskové zprávě.



Hroši trumfem navázali na vítězství v nejvyšší soutěži z let 2016 a 2017. „Je to sice titul po třech letech, ale spousta kluků slaví úspěch poprvé. Jsme nadšení, že jsme sezonu vůbec dohráli, o to je tento titul cennější,“ uvedl Holobrádek.

První utkání finálové série žen mezi pražskými celky Eagles a Joudrs mělo začít hodinu po poledni, ale kvůli dešti odstartuje až večer od 19:00.