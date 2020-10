I bronz má svoji hodnotu, říká talentovaný ledenický nadhazovač Hajný

K úspěchům klubu čtvrtým rokem pomáhá i talentovaný nadhazovač, odchovanec klubu a člen širšího reprezentačního kádru Jonáš Hajný. V 21 letech měl letos na medaili velký podíl. V průběhu sezony se střídal se zkušeným Jaroslavem Breníkem. Hajný však dokázal doházet rozhodující zápas s Tempem i přes velký tlak soupeře.

Svaz musel před sezonou reagovat na situaci s covidem-19 a upravil systém soutěže – ubral počet zápasů, ale rozšířil extraligu o dva týmy. Řešili trenéři kvůli tomu rozdělení rolí na nadhozu?

Za normálních okolností hrajeme za den dva zápasy a většinou jsme to dělali tak, že jedno utkání házel Jarda Breník a druhé já. V play off, kdy se hrálo jednou za den, se to řešilo podle formy. Letos jsme hráli jen jeden zápas za den a taktiku upravovali. Střídali jsme se během utkání a to nám vycházelo.

Jak jste vnímal sezonu jako celek?

Byla malinko zvláštní. Byli jsme zvyklí na dvojzápasy, ale místo toho se hrála kromě základní části ještě nadstavba a až pak play off. Svaz to ale dokázal upravit dobře. Jiný formát soutěže byl zpestřením.

A nezamlouval by se vám třeba tento model i pro další sezonu?

Záleží na tom, kolik týmů zůstane v nejvyšší soutěži. Pokud by to bylo znovu deset, tak si moc neumím představit hrát s každým čtyřikrát.

Neztratila soutěž po rozšíření kvalitu?

To si nemyslím. Když se letos podíváme na tabulku, tak tam bylo šest vyrovnaných týmů, které mohly v play off dojít do finále. Bylo to opravdu hodně vyrovnané. I ostatní týmy měly svou kvalitu. Kdyby měly více zkušeností, tak budou pro ostatní ještě více nepříjemní.

Po výměně nadhazovačů jste doházel rozhodující zápas s Tempem Praha o třetí místo. Skončil 5:4. Byl to náročný závěr duelu?

Střídání jsme měli připravené dopředu. Taktika byla, že Jarda zápas začne a já nastoupím od nějaké směny podle stavu. Až na jeden zápas jsme to takhle jeli celé play off. Když bylo potřeba, nebyl problém střídat už ve druhé směně.

Celé play off jste stihli odehrát s podporou fanoušků. Užili jste si to?

Za to jsme strašně rádi. Kdyby se hrálo bez diváků, bylo by to divné. Například čtvrté a páté semifinále jsme hráli večer pod umělým osvětlením a mělo to své velké kouzlo. Kromě tribuny byli diváci i v okolí hřiště. Fanoušci ke sportu neodmyslitelně patří. Jen je škoda, že jsme to finále nevybojovali.

V semifinále s Havlíčkovým Brodem jste prohráli až v rozhodujícím pátém zápase. A navíc v tie-breaku. Co rozhodlo?

Chybělo málo. V zápase jsme byli lepší a prakticky každou směnu jsme měli běžce na metách. Bohužel se nám je nedařilo stahovat a proměňovat v body.

Třetí místo berete, nebo po loňském titulu je to zklamání?

Trochu zklamání to je, ale každá medaile se počítá. Navíc letos bylo hodně týmů vyrovnaných, takže i ten bronz má svoji hodnotu.