Chomutovští Bobři si díky stříbru zahrají softbalovou verzi Ligy mistrů

Prvenství v základní části i nadstavbě vyšperkoval Chomutov jasným postupem do finále, v něm ho vyautoval Havlíčkův Brod a hlavně jeho nadhazovač Michal Holobrádek.

„Brod zvítězil zaslouženě. Měl nejlepšího nadhazovače, proti němuž jsme se neprosadili. Možná až ve čtvrtém zápase bychom je porazili, protože jsme se postupně proti němu zlepšovali,“ míní Řápek, jehož celek zlatou sérii ztratil 0:3.



Chomutov si i tak stříbra považuje, protože na extraligovou medaili dosáhl poprvé po pěti letech.

„Díky druhé příčce jsme si zajistili místo na evropském Superpoháru, což je softbalová verze fotbalové Ligy mistrů,“ prozradil trenér. „Bereme to jako velkou výzvu, protože mezi nejlepšími evropskými týmy jsme dlouho nehráli. Turnaj, pokud to epidemiologická situace dovolí, se bude hrát na konci léta 2021 v Praze a na ten bychom kádr jednorázově posílili o někoho z ligy.“

Tahounem Bobrů byl nadhazovač Marek Malý, který byl zároveň nejlepším pálkařem celé ligy. „Myslím, že mnoho kluků hrálo nejlepší softbal své kariéry, vzájemně se hecovali k lepším výkonům. Věřím, že si toho všimnul i trenér reprezentace,“ nadhodil Řápek.

Za zázrak považuje, že se v době pandemie zvládla sezona dokončit. „Začala skoro o dva měsíce později, stihlo se ale odehrát dostatek zápasů, protože odpadly mezinárodní turnaje hrané přes léto,“ líčí Řápek. „Liga taky přešla na jiný systém, s každým týmem se odehrály dva zápasy a pak se šlo do nadstavby, kde spolu top šestka opět bojovala ve vzájemných dvojzápasech o postup do semifinále. Osobně doufám, že liga u tohoto atraktivního formátu, ve kterém je stále o co hrát, zůstane.“

Podzim už podle chomutovského trenéra nebyl alespoň z trenérského pohledu ideální. „Hodně se řešilo, jestli se liga vůbec dohraje a za jakého režimu - nakonec jsme to stihli jen tak tak. Dbali jsme ale pravidelně na hygienu, mimo hru jsme nosili roušky. Samozřejmě je nepříjemné, že po finále si oba týmy nemůžou podat ruce, ale i taková byla nařízení,“ neprotestoval.

Stříbrný vítr se v letošní sezoně proháněl celým chomutovským softbalem, juniorky získaly stejné medaile a ženský tým přidal stříbro i na mistrovství České republiky.

Pro muže je úspěch o to cennější, že celý ročník zvládli v kadaňském azylu. Jejich nový areál ještě roste. „Hřiště v Kadani nemělo úplně stejné kvality jako naše staré v Chomutově, rozhodně nás to ale nepoznamenalo. Kadaňští správci se o nás vzorně starali a myslím, že celý tým si tento rok v azylu naopak užil. Změna to byla spíše pozitivní,“ poděkoval Řápek.

Nový areál v Bezručově ulici má stát do konce roku. Bude mít parametry k pořádání mezinárodních turnajů, o které se bude klub pokoušet. „Další sezonu bychom tak měli začít v novém. De facto se jedná o úplně nové hřiště. Ta stávající se zbourala a staví se dvě nová i s tribunou a zázemím. Stejně tak i nový clubhouse. Bude mít tentokrát dvě patra a bude v něm dostatek místa pro několik týmů.“

Jakub Petřík, hráč Beavers, se nemůže dočkat: „Už se těším, až na novém hřišti předvedeme zajímavý opening day.“