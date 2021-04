Stolní tenisté Havlíčkova Brodu se drží plánu, na řade je boj o finále

Sami zvládli čtvrtfinálovou sérii s Hodonínem v nejkratším možném čase, ovšem na jméno soupeře si museli počkat až do nedělního večera. A tím, kdo se jim nakonec jako druhý postaví do cesty za extraligovým zlatem, bude TTC Enfireex Ostrava.



„Teď už je těžké si někoho přát, je to jedno. Všechny týmy jsou vyrovnané. Už to bude jenom těžší,“ měl jasno trenér brodského mužstva Bohumil Vožický.

Přesto stále platí, že největším favoritem letošního play off jsou právě jeho svěřenci, kteří v dlouhodobé části vyhráli všechny zápasy a hladce si poradili i s plánovaným postupem do semifinále.

„Právě díky tomu, že jsme si vybojovali první místo po základní části, jsme dostali relativně nejslabšího soupeře. Nic jsme nepodcenili, nastoupili jsme v plné sestavě a postup jsme zvládli rychle,“ vrátil se Vožický k programu minulého týdne, kdy nejprve jeho tým porazil Hodonín doma 3:1 a poté zvítězil na jeho půdě dokonce 3:0.



Vítězná šňůra ze základní části tak zatím pokračuje i v té vyřazovací. „Taky jsem si říkal, že by nebylo úplně špatné někdy prohrát, ale teď už určitě ne. Navíc kluci svoje zápasy zvládají, mají vysokou úroveň, takže není důvod, proč bychom měli prohrávat,“ zamýšlel se trenér brodských stolních tenistů.

Je na co navazovat

Nicméně před zhruba třemi týdny odehrál HB Ostrov velmi napínavý duel právě v Ostravě, kde zvítězil až po boji 3:2.

„Byl to pěkný zápas,“ pochvaloval si Vožický. „Domácí tehdy bojovali o nasazení do play off, kdyby nás porazili, mohli skončit druzí. Jenže ani my jsme nechtěli prohrát. Každopádně se na to utkání podíváme, rozebereme si ho a zkusíme navázat na tehdejší výkony i výsledek,“ dodal.

Velký pozor si podle trenéra bude potřeba dát především na Jakuba Kleprlíka. „Nahání největší strach, daří se mu hlavně doma,“ upozornil na sílu soupeře Bohumil Vožický.

Nejprve však odstartuje sérii v domácím prostředí HB Ostrov. První utkání je na programu příští týden v úterý 20. dubna. O dva dny později se bude hrát v Ostravě a případný rozhodující duel by viděl 24. dubna opět Havlíčkův Brod.

Do té doby se bude trenér snažit nachystat své svěřence nejen po sportovní, ale i psychické stránce. „Vždycky, když tady kluci tráví čas, tak něco vymyslíme. Tuhle jsme třeba společně koukali na fotbal, na Slavii s Arsenalem. A taky si občas zahrajeme karty,“ prozradil Vožický. „Komu jdou nejlíp? Spíš bych řekl, kdo je nejslabší. A to je Michal Obešlo, který nedosahuje úrovně nás ostatních,“ smál se trenér.