Havlíčkobrodští stolní tenisté dál vládnou extralize, kráčejí do semifinále

Havlíčkobrodští stolní tenisté zahájili extraligové čtvrtfinále podle plánu - vítězstvím. Hodonín doma v prvním utkání porazili 3:1. Úvodní čtvrtfinálovou bitvu rozehrál brodský Tomáš Tregler, který hladce přejel Michala Kadlčka 3:0. „Důležité bylo, že jsem zvládl hned první set. Nějaký ten stres ze začátku play off tam přece jen byl, takže jsem se potřeboval chytnout. A jsem rád, že se to povedlo,“ radoval se po úspěšném vstupu do čtvrtfinálové série Tregler.