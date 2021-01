Pupek dolů a zpátky do ringu! Konečný bude po dvou letech boxovat

„Říkal jsem, že do ringu znovu vlezu už jen za raketu peněz, ale teď to bude zadarmo. Pořádám boxerskou akci a nechci do ní finančně zahučet. Budu rád, když zůstanu na nule anebo budu jen málo v minusu. A nestydím se říct, že boxovat chci i kvůli medializaci akce, aby se prodával internetový přenos a abych přilákal v těžké koronavirové době sponzory,“ vysvětlil Konečný, který v létě oslavil 42. narozeniny.

Akci uspořádá v sobotu 27. února v domovském Ústí nad Labem, konkrétně v sále hotelu Větruše. Hlavními hvězdami budou další domácí boxeři, mistryně světa Fabiána Bytyqi a talent těžké váhy Tomáš Šálek. Konečný plánuje možná i víc než patnáct zápasů. V jednom, amatérském, se představí opět jeho patnáctiletá dcera Jaromíra.

Hlavní pozornost však bude upřena na ústeckého veterána. „V první chvíli mě napadla exhibice, ale ve finále to je buď skoro zápas, anebo šaškárna. A do šaškárny jsem nechtěl. Dávat si rozumnou exhibici anebo normální zápas, to už není žádný velký rozdíl, takže jsem se rozhodl jít do toho oficiálně,“ oznámil Konečný.

V roce 2012 v životním zápase knokautoval Salima Larbiho z Francie a získal světový titul organizace WBO v lehké střední váze do 69,8 kilogramů. Nyní váží o šestnáct víc.

„V ringu ale budu mít určitě pod osmdesát. S pupkem by to vypadalo blbě,“ rozesmál se Konečný, který se pro zápas rozhodl i proto, že zkraje roku je pokaždé za asketu: „V lednu vždycky nechlastám, teď jsem přidal i další věci, třeba jím zdravě. Řekl jsem si, že to spojím.“

Jméno svého soupeře teprve zveřejní. „Dolaďujeme detaily, jestli to bude na šest nebo osm kol, v jaké váze. Nebude to žádná světová špička, už se nechci porovnávat s nejlepšími a lézt do titulových zápasů. Nemám na to věk ani výkonnost. Ale soupeř bude relativně slušný, zlatý střed. Je z Česka,“ prozradil aspoň.

V profesionálním ringu má rodák z Brna bilanci 51 vítězství, z toho 23 K.O., a pět porážek. Kariéru ukončil boxer řečený Chirurg v roce 2014 po prohře s Američanem Peterem Quillinem ve Washingtonu, čtyři roky nato se poprvé vrátil a v pražské O2 areně udolal Slováka Matúše Babiaka. Teď nachystal comeback číslo 2.

„Pořád něco dělám, formu mám relativně dobrou, stále jsem v lehkém tréninku. Ale moc nespáruji, to jsem schopen jednou za půl roku. Je otázka, co z toho vyleze. Samozřejmě mám trochu obavu, abych si neudělal ostudu,“ netají Konečný. „Byli i mistři světa přes padesát let. Ale já začal dost boxovat už v osmi deseti, jsem dlouho v zápřahu a tělo už není úplně natěšené na pohyb. Na druhou stranu mi není nic velkého, jen mě bolí lokty a mám potíže s očima.“

Galavečer plánoval Konečný už na prosinec, jenže ho chtěl s diváky, což opatření proti šíření koronaviru znemožnila. Takže nakonec vycouval. „Jenže potřebuji kolem boxu něco dělat, takže jsem se rozhodl pro tuhle akci. Každý by tam chtěl boxovat, i zahraniční borci, protože se nikde nic neděje. Půjde tedy o živý placený přenos na internetu, i když mám bobky, aby se to prodávalo.“ Stream vyjde na 200 korun.