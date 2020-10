Ještěže jsem ocelový, těší Šálka. Bytyqi netuší, co s obhajobou

„Potřebuju do sebe dostat sebevědomí. Jde to strašně pomalu,“ povídal Šálek po týden starém vítězství nad Polákem Sowikem technickým k. o. na galavečeru v Ústí. „Zlepšit musím i soustředěnost. A agresivitu, jsem takovej moc pohodovej kluk. I na přemýšlení v zápase musím zapracovat. Mohl jsem to ukončit dřív, věděl jsem, že jsem papírově lepší, ale nepřemýšlel jsem.“

I trenér Konečný měl výtky. „S výkonem Toma jsem velmi nespokojen. Nezáleží totiž jen na výsledku, ale i na průběhu. Nechal se unést atmosférou a domácím prostředím. Byl to průšvih,“ napsal bývalý mistr světa na svůj Facebook.

Šálek má teď v těžké váze bilanci 13 výher, 2 porážky. Čeká od sebe víc. „Výkon nic moc, jen na 50 procent, byl jsem tuhý, nedokázal se uvolnit. Sluneta je srdcovka, až moc jsem si to užíval. Asi jsem zapomněl, že jsem tu šéf a musím se ukázat. Soupeř měl ránu, něco jsem schytal, ale naštěstí jsem ocelový a nic to se mnou neudělalo.“

Galavečer boxu v Ústí nad Labem: Tomáš Šálek (vlevo) porazil v těžké váze Poláka Pawla Sowika.

Letos ústecký Hulk boxoval už potřetí. Co dál? „Plány má trenér. Konečně jsem zase vyhrál před limitem. Trošku mě to posune ve světovém žebříčku, makáme dál!“

Mistryně světa Bytyqi šla do ringu po dlouhých 10 měsících, Slovenku Claudii Ferencziovou předčila jasně na body. A slyšela chválu. „Fabča předvedla jako vždy soustředěný výkon,“ uvedl Konečný. „Ale soupeřka nechtěla boxovat, chtěla doboxovat. Bohužel takový souboj není atraktivní.“

Stále neporažená Andělská pěst od září pracuje jako dětská ergoterapeutka. „Je to teď náročné víc po fyzické stránce. Je míň odpočinku a spánku. Nemám to úplné soustředění jako dřív, ale krásně jsem si to zajela a dá se to zvládat. Chci u toho zůstat,“ svěřila se.

Kdy bude obhajovat světový titul v nejnižší, atomové váze, netuší. „Ani federace WBC na nás extra netlačí. Nedá se boxovat, nedají se dělat velké galavečery. Hlavně nemůžeme dotáhnout soupeřku z Mexika, je to velký risk. Musíme se s tím smířit, nedá se nic dělat,“ krčí rameny. „Zatím vyhlídky nejsou. Lukáš by chtěl ještě do Vánoc jednu akci pořád, v nejlepším případě i titulový zápas, ale uvidíme, jak to bude s koronavirem.“