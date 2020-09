Rváči bez rukavic skončili v sanitce. Agateljan i mistryně světa Bytyqi v Ústí slavili

„Nechci říkat, že to byl úplně nejtěžší zápas, co jsem měla. Ale pohodový ne. Po pauze je trošku těžší vracet se zpátky,“ odfoukla si svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného, který coby promotér Boxing Live pořádal.

Bytyqi drží světový pás v atomové váze organizace WBC, jenže obhajobu komplikuje koronavirus. „Dotáhnout soupeřku z Mexika je risk,“ tvrdí. I proto v pátek boxovala ve vyšší váze do 50,8 kilogramu. A soupeřka jí vzdorovala všech osm kol. „Hodně se na mě věšela, nevím, jestli nebyla dobře fyzicky připravená. Já tak nějak v tréninku až na izolaci (kvůli koronaviru) nepolevovala. Fyzička byla moje silná stránka.“

V hlavním zápase večera získal uvolněný český titul střední váhy do 72,5 kg domácí a mohutně podporovaný Viktor Agateljan, v dlouho vyrovnané řeži po deseti kolech nakonec vybodoval Tomáše Bezvodu jasně 3:0. Za vítězem pak do ringu „vtrhli“ jeho podporovatelé a fanoušci a slavili dohromady jako fotbalový tým.

„Občas mi přišlo divný mlátit do kamaráda, vždyť s Tomášem jsme boxovali v jednom týmu spoustu let. Je tvrdý a musel jsem si ho udržet, aby mě nepřekvapil nějakým těžkým úderem,“ povídal Agateljan s připnutým pásem. „Beru to jako nový začátek. Krok k tomu, abych měl nejlepší zápasy, klidně i venku, a větší publikum.“

V ostře sledované české premiéře drsného bare knuckle boxu, v němž se bojuje bez rukavic jen holými klouby, vyhrál na body svalovec a bývalý bojovník MMA Michal Řehák. Párkrát poslal Stanislava Eschnera k zemi. Poražený bijec končil s nateklým okem, ale oba se do šaten spíš jen dopotáceli.

„Neskončili úplně dobře, odvezla je sanitka do nemocnice,“ přiblížila Bytyqi. „Přeju oběma klukům, ať se dají dohromady. Ať mezi nimi byla zášť jakákoli, zdraví je na prvním místě. Doufám, že už se těch zápasů v Česku moc neodehraje, je to hazardování se zdravím. Nejsem toho zastáncem.“

Tomáš Šálek, ústecký Hulk, v těžké váze odrovnal ve 3. kole Pawla Sowika. Už kolo předtím Poláka poprvé uzemnil, rozhodčí duel ukončil po třetím počítání soupeře. „Výkon nic moc, byl jsem tuhý, nedokázal jsem se uvolnit. Taky po dlouhé době boxovat na Slunetě, to je srdcovka. Nejsem spokojený, vydal jsem ze sebe tak 50 procent. Naštěstí jsem silný byl dost, proto jsem vyhrál,“ komentoval svůj zápas Šálek.

Prý se nechal unést atmosférou. „Až moc jsem si to užíval. Asi jsem trošku zapomněl, že jsem tady šéf a musím ukázat super výkon. Soupeř na to, že byl o deset kilo lehčí, ránu měl. Něco jsem schytal, ale naštěstí jsem ocelový a nic to se mnou neudělalo.“

Na galavečeru v hale Slunety, kam mohlo kvůli anticovidovým opatřením 750 diváků, se představila i Jaromíra Konečná, dcera promotéra a bývalého profesionálního mistra světa. Čtrnáctiletá školačka zdolala 2:1 na body Valentinu Vackovou.