Nekonečný příběh Konečného: Jsem stokrát lepší než soupeř, ale...

Akci Save boxing pořádá, aby měli boxeři v krušných časech motivaci. A sám jde mezi provazy, aby podpořil zájem o internetový stream; na portále Ticketstream je přenos galavečeru k mání za 200 korun. Na programu je 21 zápasů včetně čtyř amatérských, boxovat se v hotelu Větruše začne v pět v podvečer.

„Prostředí se mi líbí, je to prťavé, ale bez lidí to bude v pohodě. Mám strach hlavně z věcí, co jsem ještě nedělal, tedy ze živého přenosu. Doufám, že nebudou technické problémy a nebudu muset vracet peníze, protože to je jeden z mála příjmů,“ obává se Konečný.

Svého soupeře už méně. Albrecht má bilanci 6 výher, 8 porážek, zato Konečný 51-5. „Ne že bych byl super nachystaný, ale ani jsem přípravu neodflákl. Snad to bude stačit. Favorit? I podle sázkovek jsem to já, a naprosto jasný. Tak jsem soupeře i vybíral. Ať jsem favorit, ale ať má i on šanci. Kdyby vyhrál, hrozně moc získá. Mám zprávy, že hodně trénuje, snaží se chytit šanci za pačesy,“ dozvěděl se.



Albrecht pro profiboxing.cz tvrdí, že nechápe, proč si ho Konečný vybral. „Na zápas se připravuji sedm týdnů, dvoufázově. Mohu tomu tolik dávat také díky práci, protože jsem řidič z povolání, takže mám uzpůsobené směny. Ráno trénink, pak práce, odpočinek a druhý trénink. Pro mě je to obrovská šance a nechci ji promarnit,“ hlásí brněnský boxer.

Pro Konečného bude nejtěžší se soustředit. „Rozhodně není profesionální být na galavečeru jako trenér, organizátor a ještě boxovat,“ uvědomuje si rodák z Brna. „Navíc mé dceři odpadla soupeřka a sehnal jsem jí jinou, Valentinu Vackovou. S ní už boxovala vyrovnaně, takže to bude těžké a budu mít nervy.“



Magnetem je bitva o českého šampiona v lehkém velteru mezi domácím Erikem Agateljanem a Josefem Zahradníkem, o mezinárodní titul se popere Michal Dufek s Maďarem Szilveszterem Ajtaiem.

Ostře sledovaní budou i Konečného svěřenci. Mistryně světa Fabiána Bytyqi alias Andělská pěst vyzve Maďarku Judit Hachboldovou, Tomáš Šálek zkusí složit Alaina Banonga. „Což je Čech jako poleno, ale tátu má z Kuby,“ prozradil Konečný. „Šálek i Bytyqi jsou velkými favority, ale zároveň by je ty zápasy měly posunout. Hledal jsem pro ně takové soupeře, aby byli donucení do kvalitní přípravy a nešli jen někoho lehce zabít. Věřím, že jsou v dobré formě a ukáží, co v sobě mají.“



A co ukáže veterán Konečný při svém druhém comebacku? Při prvním návratu z boxerského důchodu porazil v pražské O2 Areně Matúše Babiaka.