Konečný jde zase do ringu. Někomu přepočítám žebra, hlásí boxerský veterán

„Rád bych někomu přepočítal, zda má všechna žebra,“ směje se 43letý boxer řečený Chirurg, který má bilanci 52 výher, pět porážek.

Kariéru ukončil v roce 2014 po porážce s Američanem Quillinem, ale pak se dvakrát vrátil. Poprvé po čtyřech letech, to porazil v pražské O 2 Areně Slováka Babiaka, podruhé před rokem, kdy skolil Albrechta doma v Ústí nad Labem.

„Tohle je box je opravdu o boxu a divadelní představení patří někam jinam. Po tom, co bylo k vidění na Fight Night Challenge, bych nerad sklouzl do stejných vod,“ rýpl si do nedávné akce v Brně, kde se představili třeba rapper Rytmus, kadeřník Laky Royal nebo bojovníci Attila Végh a Patrik Kincl. „Takže pokud budu boxovat proti boxerovi, bude to zápas. Jestli se střetnu s neboxerem, bude to exhibice. A kdyby to měla být exhibice, bude to zpestření boxerské show! Nechci, abychom divákům prezentovali něco jako v USA wrestling. Své diváky si najde, ale my chceme organizovat sport.“

I do exhibice by šel naplno. „Já nedám nikomu nic zadarmo,“ hlásí. „V případě exhibice výkon přizpůsobím soupeři. Což znamená, že ho seřežu jak psa, ale nic mu neudělám. Žádný zlomený nos, žádné K.O., maximálně si sedne na zem po úderu na bříško, přepočítám mu žebra a asi vynechá jednu večeři. Nic, co by normální chlap nerozdejchal.“

Boxer Lukáš Konečný v duelu s Matúšem Babiakem v pražské O2 areně.

V brněnské hale Sono čeká přípravný duel šampionku WBC v atomové váze Fabianu Bytyqi. Jedním z vrcholů bude titulová bitva v polotěžké váze mezi domácím Michalem Rybou a Jozem Jurkem, žhavá odveta čeká rovněž obhájce českého pásu Tomáše Šálka v těžké váze proti zkušenému Pavlu Šourovi, který ho jako první porazil.