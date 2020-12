Hroutí se český profibox?

Pro všechny sportovce je to špatně. Je úplně jedno, jestli jde o profibox, fotbal, nebo hokej; ty jsou na tom sice líp, ale pořád blbě. Ani do ciziny se moc nedá jezdit boxovat, jsou tam taky omezení. Nemám zprávy, že by se někdo vykašlal na box, ale minimálně bude forma stagnovat.