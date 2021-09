Dva zápasy stačily. Bučení na spasitele zeleného New Yorku. Jets opět na dně

Dalo se čekat, že to pro něj bude těžká premiéra před domácími fanoušky. Na druhé straně Patriots s legendárním koučem Billem Belichickem, šestinásobným vítězem Super Bowlu, defenzivním expertem. Co hůř, téměř sedmdesátiletý stratég je mistrem v porážení nováčků mezi quarterbacky. Souboje s nimi vyhrává neskutečným stylem. Na nezkušených talentech si často doslova smlsne.



A tak tomu bylo i v nedělním zápase druhého hracího kola NFL mezi jeho Pats a domácími Jets, který hosté vyhráli jednoznačně 25:6. Svého rivala opět poslali na kolena.

Nedalo se čekat, že by Jets měli proti slavnějšímu soupeři velkou šanci. Ale způsob prohry je pro fanoušky newyorského klubu deprimující. Přišla po školáckých chybách jejich talentovaného quarterbacka. Jejich budoucí hvězdy, jejich spasitele.

Vždyť Jets nebyli v play off NFL přes deset let, nejdéle ze všech týmů soutěže. Teď prochází několikátou přestavbou a právě Zach Wilson má být hlavní hvězdou, co vytáhne „Gang Green“ z bažin suterénu NFL.

Bude hvězdou

Bývalý skvělý quarterback a dnes populární komentátor Tony Romo ho dokonce přirovnal k hvězdě současnosti amerického fotbalu Patricku Mahomesovi. „Některé věci, co zvládne, dokáže pouze naprosto elitní quarterback jako Mahomes. Za pár let může být Wilson hvězdou NFL,“ prorokoval Romo před sezonou úspěch dvojce posledního draftu.

Po dvou zápasech ale zatím vidíme pravý opak. Ano, z kádru Jets bylo jasné, že mladý quarterback to bude mít těžké. Jde sice o nedůležitější post na hřišti, ale bez kvalitních spoluhráčů toho příliš nezmůžete. U Wilsona jde ale o zbytečné chyby. Potřebuje čas na učení. V prvním zápase kariéry proti Carolina Panthers se držel, jednu zbytečnou interception překryly dva touchdowny. Proti Patriots na tom byl v této statistice 0-4.

Přehazoval spoluhráče, házel do míst, kde nikdo z nich nebyl, zbytečně zmatkoval. Když počtvrté v zápase poslal přihrávku do rukou soupeře, konkrétně úplně osamoceného Devina McCourtyho, z tribun se začalo ozývat bučení. Tak brzy začíná docházet trpělivost domácím fanouškům. Ti desítky let čekají na následovníka legendárního Joea Namatha, jenž dovedl Jets k jejich jedinému Super Bowlu v klubové historii.

„Byl jsem netrpělivý. Měl jsem si dát větší pozor a tolik neriskovat. Obrana Patriots to sehrála dobře, ale nemůžu se nechat takhle zmást. Moje chyba,“ zpytoval svědomí na tiskové konferenci bývalý hráč univerzity BYU, kde v loňské sezoně překonal řadu rekordů.

Trpělivost, prosím!

Věhlasný analytik a také fanoušek Jets Rich Eisen ve své show byl poněkud kritičtější.

„Vypadalo to příšerně. Bylo jasné, že Belichick si tenhle souboj vychutná. Proti Jets je to pro něj vždycky speciální. Navíc to byl souboj dvou draftovaných quarterbacků. Bylo jasné, že udělá maximum, aby Wilsona porazil. On mu ale výhru daroval a ještě takovým způsobem,“ zlobil se Eisen.

Mladý Mac Jones sice na druhé straně nepředvedl oslnivý výkon, ale nechyboval. Následovník Toma Bradyho u Patriots předvádí precizní hru plnou krátkých úspěšných přihrávek. Je zodpovědný, spoléhá na své spoluhráče. Wilson chce vyniknout a díky nezkušenosti tolik chybuje.

Jedna z obřích chyb Wilsona:

„Občas je nutné vyhrát nudně, a to neumíme. Zach se chce až moc předvést a to nás sráží. I tak musíme být trpěliví,“ přeje si nový kouč Jets Robert Saleh.

Začátky talentovaného mladíka jsou ještě těžší, než se čekalo, fanoušci Jets se musí obrnit. Je příliš brzy na odepsání dalšího mladého quarterbacka.