Oslavenkyně spojila pracovní život s čísly, mobil vyjmenuje i ve 103 letech

Život rodačky z jihomoravské Břeclavi byl celou profesní kariéru spojený s čísly. Po studiu na obchodní škole pracovala jako účetní drah v Bratislavě na Slovensku. Po přesunu zpátky do Čech se stala pokladní pražské pobočky České spořitelny. Byla také zapálenou členkou Sokola.

V hlavním městě prožila podstatnou část svého života. Do Českých Budějovic se přesunula až v důchodovém věku.

„S kamarádkami jsme v Praze často chodívaly na vernisáže a různé výstavy do Obecního domu. Dlouhá léta jsem chodila do hudební školy. Když jsme měli nějaké akce, byla jsem hned na jevišti za piánem. Ale hodně jsem si užila i tancování při plesech,“ vyprávěla do hudebního podkresu ve společenské místnosti Alzheimer centra.

Podle jeho pracovníků si Věra Holmanová stále potrpí na módu. Na slavnostní událost si tak sladila oblečení se šperky. Chybět nemohl ani korálový náhrdelník.

A jaký je její recept na dlouhověkost? „To sama nevím. Jsem překvapená, že jsem se dožila tolika let. V životě jsem nikomu neublížila, dělala jsem dobré skutky. Možná, že proto mě nechal Bůh tak dlouho žít,“ přemýšlela.

Oslavy se zúčastnila také její jediná dcera, která svou matku navštěvuje každý týden. „Maminka byla vždycky houževnatá. Sama se o sebe starala do 95 let. Později se jí ale začal horšit zrak i sluch, začala mít potíže s chůzí. Proto jsme se rozhodli o přestěhování do zařízení, kde o ni pečují odborníci,“ prohlásila Věra Vorlová.