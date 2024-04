Letní tábory se rychle plní i přes zdražení, některé se vyprodaly hned

Přibližně čtyři pětiny míst už mají zaplněny v Domě dětí a mládeže (DDM) v Českých Budějovicích, kde každoročně nabízejí desítky různě zaměřených pobytových i příměstských táborů.

„Začali jsme jednotlivé akce nabízet už v únoru a za první měsíc byla většina pryč. Hodně se plní právě příměstské tábory, na pobytové akce ještě místa jsou,“ přibližuje ředitelka DDM Hana Korčáková.

Kvůli dlouhodobě vysokému zájmu navíc budějovický DDM navýšil počty turnusů a u některých také kapacitu. „Když se podívám na loňský rok, touto dobou jsme měli například příměstské tábory obsazené ještě více. Zájem o ně mají hlavně rodiče s menšími dětmi. Často si na nich vyzkoušejí, jaké je to trávit většinu času s kamarády. Je to taková příprava na klasické letní tábory,“ pokračuje Korčáková.

Mimořádný zájem hlásí také ředitel táborského DDM Josef Musil, podle něhož je kapacita zaplněná přibližně z 95 procent. „Už nám zbývají spíše jednotlivá místa. Některé příměstské tábory se vyprodaly za pár hodin, u pobytových akcí to až tak rychlé nebylo. Nemám však obavy, že by se nezaplnily,“ ujišťuje Musil.

Zároveň dodává, že podle jeho informací je podobná situace i v ostatních městech v kraji, který je pro táborníky vyhlášenou lokalitou. Táborský DDM pro letošní rok zavedl dvě novinky. Tou první je pořádání příměstských táborů v Kardašově Řečici na Jindřichohradecku.

„Obrátila se na nás jejich radnice, jestli bychom pro ně neudělali příměstský tábor s tím, že v Hradci pro ně už nemají kapacitu. Ujali se toho naši kolegové z pobočky ve Veselí nad Lužnicí,“ líčí Musil.

Zároveň také vyhověl podobné prosbě z Bechyně na Táborsku, kde budou pořádat čtyři turnusy příměstských táborů. „Je to hlavně kvůli zdejšímu keramickému závodu, který má měsíční celozávodní dovolenou a zaměstnanci mají problém s čerpáním dovolené mimo tento termín. Zájem byl enormní, týdenní akce i s obědy a vstupem na plovárnu stojí 1 500 korun,“ doplňuje ředitel táborského DDM.

Sociálně slabší mohou využít projekt

Stabilní zájem na rozdíl od domů dětí hlásí organizátoři dětského letního tábora Velké Skaliny na Českokrumlovsku, kteří zatím hodnotí letošní sezonu jako slušnou.

„Pořádáme letní tábory přes dvacet let a nezdá se mi, že by v tomto ohledu bylo letos něco jinak. První turnusy se zaměřením na Pána prstenů a bratry Grimmovy se nám plní rychle,“ konstatuje ředitel pořádajícího spolku Skaliňák Stanislav Šimášek.

Oproti loňskému roku si však musí rodiče připravit více peněz, za dvoutýdenní turnus zaplatí od šesti a půl tisíce korun. „Museli jsme letos sáhnout ke zdražení, čemuž jsme se loni ještě vyhnuli. Bohužel inflace byla za poslední dva roky výrazná a letos už to nebylo udržitelné. Majitel základny nám navíc podražil nájem. Mohli bychom turnusy zkrátit, ale organizačně by to pro nás byla kvůli navazujícím termínům komplikace a nakonec bychom zřejmě ani neušetřili,“ připouští Šimášek.

Zdražení se nevyhnulo ani budějovickému DDM, nicméně v jejich případě se jednalo spíše o stokoruny za jeden turnus. „Pokud chceme mít levnější tábor, můžeme maximálně přemýšlet nad levnějšími vstupy. Spousta peněz se dá ušetřit i tím, že si na táboře sami vaříme nebo si děti přivezou vlastní materiál podle zaměření tábora. Snažíme se, aby to bylo pro rodiče dostupné,“ vysvětluje Korčáková.

Cena příměstských táborů v Budějovicích začíná na třech tisících korunách za týden, dvoutýdenní turnus vyjde v průměru přibližně na osm tisíc korun. „Hodně nákladů nám pokryjí dotační tituly nebo granty, přispívá nám i město. Využíváme také projekt My v tom Jihočechy nenecháme, odkud mohou sociálně slabší rodiny získat až čtyři tisíce na tábor,“ jmenuje ředitelka budějovického DDM.

Zdražovat naopak nemuseli v letním táboře Nový Řadov na Jindřichohradecku, kde mají nyní volných přibližně třicet procent kapacity. „Nechystáme ani žádné osekávání programu, takže děti to nijak nepoznají. Navíc jsme letos přidali nově týdenní turnus na konci prázdnin, na nějž budou mít slevu děti, které u nás byly na táboře v průběhu léta. Budeme se snažit do něj nahustit to nejlepší ze všech běhů,“ představuje novinku provozovatelka tábora Lucie Novotová Vaněčková.