Party ve Vegas, Raiders jsou konečně doma. Kouč umřel a pak se znovu narodil

Známý bulvár Las Vegas Strip se zahalil do černé a stříbrné. Sfingu v centru města obohatila typická páska přes oko, která zdobí piráta ve slavném znaku Raiders. Socha Svobody „nahodila“ černý dres a roušku přes obličej.

Ano, tohle město, které se dlouho „bránilo“ major league sportům, se po úspěšném průniku Golden Knights do NHL „zaprodalo“ i další lize. V USA té nejpopulárnější. A na první dobrou to vypadá, že Las Vegas Raiders budou táhnout.



Nejen ve městě, které je hladové po dalším velkém týmu. Nechme stranou, že Raiders ani zdaleka nepatří ke špičce NFL. Tahle slavná značka má věrné fanoušky po celé západní Americe. Vždyť v posledních desítkách let hrála v Oaklandu, v Los Angeles, znovu v Oaklandu a teď se přestěhovala do Las Vegas. Fanoušci v Oaklandu, kde tým odehrál největší část své historie, z odchodu nadšení pochopitelně nebyli, cítili zradu. Ale stejně nezanevřeli.

Američané cestování po své zemi nepočítají na míle, ale na hodiny. A z kalifornského Oaklandu to do Las Vegas není „zas tak daleko“. Navíc fanoušci Raiders jsou zvyklí cestovat. Proto bylo dopředu jasné, že u nich bude o první zápas před plnými tribunami obrovský zájem.

Skvostný comeback

Nový Allegiant Stadium si v loňské sezoně odbyl smutnou premiéru bez diváků. Ten pravý začátek byl až teď v pondělní „dohrávce“ proti Ravens.

Rachot diváků, typické převleky fanoušků Raiders i pompéznost, kterou znají fanoušci ze zápasu Las Vegas Golden Knights. To vše patřilo k premiéře. Hlad po americkém fotbale je tam obrovský.

Nic tomu neubralo, že domácí začali zápas špatně a velmi rychle prohrávali 0:14. Díky zbytečné ztrátě hvězdného Lamara Jacksona se ale dokázali dostat do útoku a ve čtvrté čtvrtině předvedli skvělý comeback, když dostali zápas do prodloužení.

Domácí diváci v černém byli ve varu.

V prodloužení se navíc Raiders rychle dostali až do endzone Ravens. Nejprve po chybě ofenzivního linemana, a pak po interception o nabídnutou obrovskou šanci přišli. Na kouče Raiders Jona Grudena na sideline šly mdloby.

Ravens mohli rozhodnout. Stačilo se dostat do pozice field goalu a mohli jít slavit velké vítězství na úvod soutěže. Jackson ale znovu chyboval a ztratil balon. Na druhý pokus už Raiders nezaváhali a místo jistoty kopu po chytrém pasu quarterbacka Dereka Carra na wide receivera Zaye Jonese mohli slavit. Šestadvacetiletý borec si připsal teprve druhý catch v zápase, ale tak důležitý. Do endzone si pak v klidu doklusal.

Věrní fanoušci Raiders

„Byl to neuvěřitelný zážitek. V Oaklandu jsme měli neskutečné diváky, tady uzavřeném prostoru ta atmosféra vynikla ještě víc,“ chválil fanoušky u nich populární kouč Gruden a zároveň popisoval svoje pocity.

„V závěru jsem umřel z těch nervů. Po jejich ztrátě jsem se znovu narodil. Byl to neskutečný zápas,“ neskrýval emoce.

Vítězná akce zápasu Raiders - Ravens:

Atmosféru vyzdvihovali i samotní hráči. Ten nejdůležitější, quarterback Derek Carr, si prožil s Raiders zatím celou svoji kariéru, tohle pro něj byl jeden z největších zážitků. „Chodil jsem už v play off na zápasy Golden Knights. Tušil jsem, co fanoušci ve Vegas dovedou. Tady jich ale bylo pochopitelně mnohem víc. Fanoušci Raiders jsou nejvěrnější v NFL. Cestují s námi všude, nikdy na nás nezapomenou. Tenhle večer si budu pamatovat po celý život,“ rozplýval se Carr, který naházel nejvíce yardů ze všech 32 quarterbacků, co startovali ve víkendovém úvodním kole NFL.

Raiders to budou mít v nabité AFC West divizi ohromně těžké s myšlenkami na postup, vždyť všichni jejich konkurenti v prvním kole také vyhráli. Premiérový zápas v Las Vegas ale ukázal, že minimálně doma se s partou kolem kouče Grudena bude muset počítat.