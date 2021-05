Uprchlík po draftu: Mámo, už můžeš do důchodu, pro tebe jsem tolik dřel

Payeho matka Agnes si prošla dlouhou cestou za lepším životem. Její vesnici v Libérii během občanské války v roce 1990 vypálili, a tak se rozhodla utéct do Sierry Leone. „Ani nemyslíte na jídlo, ale pouze na to, jak přežít,“ popisovala Agnes útěk pro Detroit Free Press.

Prchnout ze země nebylo jednoduché. Agnes musela jít pěšky mimo silnice, aby ji nezajali členové ozbrojené frakce. „Spoustu lidí bylo zavražděno, někteří při útěku ztratili své děti.“ Nakonec se ale Agnes dostala přes hranice Libérie do Sierry Leone.

Ani v Guiney nenašli štěstí

Válce ale neutekla. „Liberijce tu doslova lovili, a tak jsme museli utéct dál do Guiney,“ popsala Agnes krátkou zastávku v Sieře Leone, kde porodila prvního syna Komotaye.

V roce 1998 se Agnes dostala do Guiney, kde se narodil Kwity. Ani Guinea ale nebyla pro její rodinu bezpečné místo a návrat do Libérie nebyl možný. Jedinou možností bylo úplně jiné místo. Agnes se rozhodla utéct do Spojených států. „Byl to náš jediný sen. Zdálo se to jako jediné bezpečné řešení.“

Barstool Sports @barstoolsports Kwity Paye telling his mom she can retire now is the moment of the night https://t.co/tKcPukaEq0 oblíbit odpovědět

A tak v roce 1999 Agnes se svou rodinou dorazila do amerického státu Rhode Island. Její synové Kwity a Kamotay čelili na začátku šikaně, protože pocházeli z africké země. Vše se změnilo, když si ostatní všimli jejich sportovního nadání. Na hřišti dominovali, což jim pomohlo najít kamarády.

Agnes nejprve byla proti tomu, aby její synové hráli americký fotbal, protože se jí zdál tento sport násilný. Nakonec ale ustoupila.

Kwity natolik převyšoval soupeře, že se ozvala prestižní univerzita v Michiganu. Ještě před nástupem na školu Kwity slíbil matce, že až se dostane do NFL, tak už nikdy nebude muset tak tvrdě pracovat.

Paye se na univerzitě prosadil a v letošním prvním kole NFL draftu si ho z 21. pozice vybrali Indianapolis Colts. Na svůj slib matce nezapomněl. Bezprostředně po svém zvolení do nového týmu stál před kamerou s liberijskou vlajkou kolem ramen a v objetí s Agnes.

„S celoživotní prací skončila, jde do důchodu. V životě si o nic neřekla. Vzal jsem si to hodně osobně, abych ji mohl dát vše, co nemohla mít. Proto jsem tak tvrdě dřel,“ okomentoval Paye v slzách splnění životního snu, dostat se do slavné NFL.